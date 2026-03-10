Team India Prize Money: ICC टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया को मिलेगा 131 करोड़ रुपये ईनाम, BCCI का बड़ा ऐलान

Edited By Anu Malhotra, Updated: 10 Mar, 2026 12:24 PM

Rs 131 Crore Reward Team India: BCCI ने ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। भारत ने अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को हराकर 2026 ICC T20 वर्ल्ड कप जीता। जहां ICC ने इस जीत के लिए भारत को...

Rs 131 Crore Reward Team India: BCCI ने ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। भारत ने अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को हराकर 2026 ICC T20 वर्ल्ड कप जीता। जहां ICC ने इस जीत के लिए भारत को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 27.48 करोड़ रुपये) का पुरस्कार दिया।

वहीं, BCCI ने अपने बयान में कहा, "भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है। भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती, अपने खिताब की रक्षा की और टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार किसी टीम द्वारा ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप लगातार दो बार जीतने का रिकॉर्ड बनाया। इस जीत के साथ भारत वह पहली टीम बन गया जिसने ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप तीन बार जीता, और इस फॉर्मेट के इतिहास में सबसे सफल टीमों में अपनी जगह पक्की की।

🚨 News 🚨



BCCI announces a cash reward of INR 131 crore for #TeamIndia following their triumphant campaign in the ICC Men’s T20 World Cup 2026.



🔽 Details | #T20WorldCup | #MenInBlue https://t.co/eagTz1eOUb — BCCI (@BCCI) March 10, 2026

BCCI खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और सेलेक्टर्स को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पुनः बधाई देता है और भविष्य में उनके निरंतर सफलता की कामना करता है।"

ICC द्वारा पुरस्कार:

ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर भारतीय टीम को कुल 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 27.48 करोड़ रुपये) का पुरस्कार मिला।

इस टूर्नामेंट में ग्रुप और सुपर 8 चरणों में हर जीत पर टीम को लगभग 31,154 अमेरिकी डॉलर (लगभग 28.6 लाख रुपये) के प्रदर्शन बोनस भी दिए गए।

इस प्रकार टीम इंडिया को BCCI और ICC दोनों से भारी नकद पुरस्कार प्राप्त हुआ।