सरकार ने SCI (Shipping Corporation of India) में भी अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। अगर हालात बेहतर रहे तो अगली तिमाही में ही बोली मंगाई जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार अपनी पूरी 63.75% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। आर्थिक मोर्चे पर हालात अच्छे रहे तो अगली तिमाही में बोली मंगाई जा सकती है। हिस्सा बिक्री के लिए मर्चेंट बैंकर्स, इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स से अच्छा रिस्पांस मिला है।

