RBI के निदेशक मंडल ने वैश्विक, घरेलू आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा की

लखनऊः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय निदेशक मंडल ने शुक्रवार को भू-राजनीतिक स्थिति और वित्तीय बाजार की चुनौतियों समेत वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा की। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में यहां केंद्रीय निदेशक मंडल की 618वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आरबीआई के कुछ केंद्रीय कार्यालय विभागों और निदेशक मंडल की समितियों एवं लोकपाल योजना के कामकाज की भी समीक्षा की गई।

आरबीआई ने कहा, ‘‘निदेशक मंडल ने कार्यकारी निदेशक इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का पदेन सदस्य नामित करने को मंजूरी दी।'' बैठक में डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव, टी. रबी शंकर, स्वामीनाथन जे और पूनम गुप्ता ने शिरकत की। निदेशक मंडल में शामिल अन्य निदेशक एम नागराजू (सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग), अनुराधा ठाकुर (सचिव, आर्थिक मामलों का विभाग), सतीश के. मराठे, रेवती अय्यर, सचिन चतुर्वेदी, आनंद गोपाल महिंद्रा, पंकज रमणभाई पटेल और रविंद्र एच. ढोलकिया भी इस बैठक में मौजूद रहे।