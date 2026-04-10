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जेएएल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अडानी के चयन के फैसले का समर्थन: जयप्रकाश गौड़

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 02:53 PM

support for the decision to select adani for the acquisition of jal assets jaip

जेपी समूह के संस्थापक जयप्रकाश गौड़ ने दिवालिया जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अडानी समूह को सफल बोलीदाता चुनने के ऋणदाताओं के फैसले का शुक्रवार को समर्थन किया। गौड़ ने बयान में कहा कि

नई दिल्लीः जेपी समूह के संस्थापक जयप्रकाश गौड़ ने दिवालिया जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अडानी समूह को सफल बोलीदाता चुनने के ऋणदाताओं के फैसले का शुक्रवार को समर्थन किया। गौड़ ने बयान में कहा कि ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने जयप्रकाश एसोसिएट्स के लिए अडानी समूह को सफल बोलीदाता चुना है और ''हम इस फैसले का पूरा सम्मान करते हैं।'' उन्होंने साथ ही विश्वास जताया कि गौतम अडानी के नेतृत्व में जयप्रकाश एसोसिएट्स की विरासत को आगे बढ़ाया जाएगा। 

गौड़ ने जेएएल की सीओसी और समाधान पेशेवरों द्वारा अपनाई गई निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया की सराहना की और दिवाला प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अडानी समूह तथा वेदांता समूह का आभार जताया। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की इलाहाबाद पीठ ने जेएएल की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अडानी समूह की 14,535 करोड़ रुपए की बोली को पिछले महीने मंजूरी दी थी। इस फैसले को वेदांता समूह ने चुनौती दी है जिसने 17,926 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। यह मामला राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण में विचाराधीन है।  

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