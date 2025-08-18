टाटा कैपिटल का अप्रैल-जून में लाभ दोगुना होकर 1,040.93 करोड़ रुपए

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी टाटा कैपिटल का अप्रैल-जून में एकीकृत शुद्ध लाभ दोगुना से अधिक होकर 1,040.93 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का पिछले वर्ष इसी तिमाही में मुनाफा 472.21 करोड़ रुपये रहा था। टाटा कैपिटल ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि...

नई दिल्लीः गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी टाटा कैपिटल का अप्रैल-जून में एकीकृत शुद्ध लाभ दोगुना से अधिक होकर 1,040.93 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का पिछले वर्ष इसी तिमाही में मुनाफा 472.21 करोड़ रुपये रहा था। टाटा कैपिटल ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में कुल आय बढ़कर 7,691.65 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 6,557.40 करोड़ रुपए थी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने 47.58 करोड़ का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने के लिए बाजार नियामक सेबी के समक्ष इस महीने की शुरुआत में अद्यतन दस्तावेज दाखिल किए थे। मामले से परिचित व्यक्ति ने तब बताया था कि आईपीओ का आकार दो अरब अमेरिकी डॉलर हो सकता है, जिससे कंपनी का मूल्यांकन करीब 11 अरब अमेरिकी डॉलर हो जाएगा।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के समक्ष दाखिल दस्तावेजों (डीआरएचपी) के अनुसार, प्रस्तावित आईपीओ 21 करोड़ नए शेयर और 26.58 करोड़ शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है। वर्तमान में, टाटा कैपिटल में टाटा संस की 88.6 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

