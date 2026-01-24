Main Menu

गणतंत्र दिवस के लंबे सप्ताहांत पर पर्यटन, होटलों की बुकिंग में भारी उछाल

24 Jan, 2026 02:35 PM

tourism and hotel bookings see a massive surge during republic day long weekend

नई दिल्लीः गणतंत्र दिवस के अवसर पर शनिवार से शुरू हो रहे तीन दिनों के लंबे सप्ताहांत के कारण देश में पर्यटन और होटल बुकिंग में भारी उछाल देखा जा रहा है। उद्योग जगत के विशेषज्ञों के अनुसार, यह रुझान यात्रियों के व्यवहार में बदलाव और छोटी यात्राओं के प्रति बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है। यात्रा बुकिंग मंचों के मुताबिक, गोवा, थाईलैंड और वियतनाम जैसे गंतव्यों के लिए सबसे अधिक मांग देखी जा रही है, जहां कई शहरों से सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध है। 

होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और रेडिसन होटल ग्रुप (दक्षिण एशिया) के चेयरमैन के बी काचरू ने बताया कि इस लंबे सप्ताहांत में आतिथ्य क्षेत्र में जबरदस्त मांग है। उन्होंने कहा कि शहरी यात्री कम समय वाली लेकिन गुणवत्तापूर्ण यात्राओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। स्थापित पर्यटन केंद्रों के साथ-साथ अब नए और छोटे गंतव्यों में भी होटल के कमरों की मांग बढ़ी है। यहां न केवल होटलों में कमरों की उपलब्धता कम हुई है, बल्कि आखिरी समय में होने वाली बुकिंग में भी जोरदार बढ़ोतरी देखी जा रही है।

'मेकमायट्रिप' के सह-संस्थापक और समूह मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राजेश मागो ने कहा कि गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मेट्रो शहरों के पास स्थित पर्यटन स्थलों के लिए लोगों की रुचि बनी हुई है। उन्होंने बताया कि घरेलू स्तर पर गोवा पसंदीदा स्थान बना हुआ है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों के लिए मांग अधिक है, जहां वीजा प्रक्रिया सरल है। रेडिसन होटल ग्रुप (दक्षिण एशिया) के प्रबंध निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) निखिल शर्मा ने कहा कि 2026 के इस पहले लंबे सप्ताहांत में छोटी और अनुभव-आधारित छुट्टियों का चलन बढ़ रहा है। 

द लीला पैलेस, होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव सहगल ने भी माना कि लोग ऐसी जगहों को चुन रहे हैं जहां यात्रा आसान हो और स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव महसूस हो। विंधम होटल्स एंड रिसॉर्ट्स (यूरेशिया) के प्रबंध निदेशक राहुल मैकेरीयस के अनुसार, उदयपुर, जयपुर, जिम कॉर्बेट, गंगटोक और मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों पर महानगरों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। अथीवा होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के उपाध्यक्ष रचित गुप्ता और रॉयल ऑर्चिड होटल्स के अध्यक्ष अर्जुन बलजी ने बताया कि अब लोग यात्रा की योजना बहुत पहले बनाने के बजाय यात्रा की तारीख से 7-10 दिन पहले बुकिंग करना पसंद कर रहे हैं। वहीं, एट कॉन्टिनेंट्स होटल्स की प्रबंध निदेशक ऋचा अधिया ने कहा कि साल की पहली बड़ी छुट्टी होने के कारण घरेलू पर्यटन में सामान्य सप्ताहांत की तुलना में कहीं अधिक मांग है। 
 

