Aaj Ka Good Luck (10th April 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 10 Apr, 2026 07:26 AM

Aaj Ka Good Luck (10th April 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में विशेष प्रभाव डाल रही है। चंद्रमा और गुरु का प्रभाव भाग्य को सक्रिय कर रहा है, जबकि शनि और मंगल कर्म पर जोर दे रहे हैं। आज का दिन सही उपाय करने से आपके लिए...

Aaj Ka Good Luck (10th April 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में विशेष प्रभाव डाल रही है। चंद्रमा और गुरु का प्रभाव भाग्य को सक्रिय कर रहा है, जबकि शनि और मंगल कर्म पर जोर दे रहे हैं। आज का दिन सही उपाय करने से आपके लिए अत्यंत शुभ बन सकता है।

Astrology Guidance

आज का दिन सही उपाय (Upay) और सकारात्मक सोच के साथ आपके लिए बेहद शुभ बन सकता है। ग्रहों की कृपा पाने के लिए नियमित पूजा, मंत्र जाप और दान करना अत्यंत लाभकारी रहेगा।

मेष राशि – गुडलक टिप्स

आज आपका भाग्य मजबूत रहेगा। नए कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं।

उपाय: सुबह हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और “ॐ हनुमते नमः” का 11 बार जप करें।

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

वृषभ राशि – गुडलक टिप्स

धन और परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है।

उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” जप करें।

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

मिथुन राशि – गुडलक टिप्स

आज आपकी वाणी और बुद्धि से लाभ होगा।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और “ॐ गं गणपतये नमः” का जप करें।

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

कर्क राशि – गुडलक टिप्स

भावनात्मक संतुलन बनाए रखने से सफलता मिलेगी।

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें।

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

सिंह राशि – गुडलक टिप्स

आज सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जप करें।

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

कन्या राशि – गुडलक टिप्स

काम में सफलता के लिए एकाग्रता जरूरी है।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जप करें।

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 7

तुला राशि – गुडलक टिप्स

रिश्तों में संतुलन से लाभ मिलेगा।

उपाय: माता दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं और दुर्गा चालीसा पढ़ें।

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 6

वृश्चिक राशि – गुडलक टिप्स

आज चुनौतियों के बीच सफलता मिलेगी।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

धनु राशि – गुडलक टिप्स

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।

उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें और “ॐ गुरवे नमः” का जप करें।

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशि – गुडलक टिप्स

धैर्य से काम लेने पर लाभ होगा।

उपाय: शनि देव को तेल अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” जप करें।

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 8

कुंभ राशि – गुडलक टिप्स

नए अवसर मिलेंगे, उन्हें पहचानें।

उपाय: गरीबों को काला तिल दान करें और शनि मंत्र का जप करें।

Lucky Color: काला

Lucky Number: 8

मीन राशि – गुडलक टिप्स

आध्यात्मिकता से लाभ मिलेगा।

उपाय: विष्णु भगवान की पूजा करें और तुलसी पर जल चढ़ाएं।

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3