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Aaj Ka Good Luck (13th April 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 13 Apr, 2026 05:30 AM

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Aaj Ka Good Luck (13th April 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 13 अप्रैल 2026 का दिन कर्म, भाग्य और अवसरों का अद्भुत संगम लेकर आया है। चंद्रमा मकर राशि में होने से अनुशासन और कार्यक्षमता बढ़ेगी, जबकि सूर्य मीन राशि में रहकर अंतर्ज्ञान और भावनात्मक...

Aaj Ka Good Luck (13th April 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 13 अप्रैल 2026 का दिन कर्म, भाग्य और अवसरों का अद्भुत संगम लेकर आया है। चंद्रमा मकर राशि में होने से अनुशासन और कार्यक्षमता बढ़ेगी, जबकि सूर्य मीन राशि में रहकर अंतर्ज्ञान और भावनात्मक संतुलन को मजबूत करेगा। सही उपाय करने से आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ बन सकता है।

ग्रहों का प्रभाव और गुडलक संकेत
आज का दिन विशेष रूप से कर्मप्रधान है। जो भी कार्य आप समर्पण और धैर्य के साथ करेंगे, उसमें सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आज किए गए छोटे-छोटे उपाय आपके भाग्य को चमका सकते हैं।

आज का दिन आपके कर्म और विश्वास पर आधारित है। सही दिशा में किया गया प्रयास और छोटे-छोटे ज्योतिष उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। सकारात्मक सोच ही आपका सबसे बड़ा गुडलक मंत्र है।

मेष (Aries) – Good Luck Today
गुडलक: नई जिम्मेदारियों में सफलता।
क्या करें: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें।
उपाय: लाल चंदन का तिलक लगाएं।

वृषभ (Taurus) – Lucky Charm
गुडलक: धन लाभ के योग।
क्या करें: सफेद वस्त्र धारण करें।
उपाय: चावल का दान करें।

मिथुन (Gemini) – Today Luck
गुडलक: नए अवसर मिलेंगे।
क्या करें: गणेश जी की पूजा करें।
उपाय: हरे रंग का रुमाल रखें।

कर्क (Cancer) – Love Luck
गुडलक: रिश्तों में सुधार।
क्या करें: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
उपाय: दूध का दान करें।

 सिंह (Leo) – Career Luck
 गुडलक: सम्मान और प्रतिष्ठा।
 क्या करें: सूर्य नमस्कार करें।
 उपाय: गुड़ और गेहूं दान करें।

 कन्या (Virgo) – Health Luck
गुडलक: स्वास्थ्य में सुधार।
क्या करें: तुलसी को जल दें।
उपाय: हरी सब्जियों का दान करें।

तुला (Libra) – Relationship Luck
गुडलक: प्रेम में मधुरता।
क्या करें: सुगंधित इत्र लगाएं।
उपाय: राधा-कृष्ण की पूजा करें।

वृश्चिक (Scorpio) – Protection Luck
गुडलक: बाधाओं से मुक्ति।
क्या करें: हनुमान जी का स्मरण करें।
उपाय: लाल फूल अर्पित करें।

धनु (Sagittarius) – Fortune Luck
गुडलक: भाग्य का साथ।
क्या करें: पीले वस्त्र पहनें।
उपाय: केले का दान करें।

मकर (Capricorn) – Work Luck
गुडलक: मेहनत का फल मिलेगा।
क्या करें: शनि देव को तेल चढ़ाएं।
उपाय: काले तिल का दान करें।

कुंभ (Aquarius) – Success Luck
गुडलक: नए विचार सफल होंगे।
क्या करें: जरूरतमंदों की मदद करें।
उपाय: नीले वस्त्र पहनें।

मीन (Pisces) – Spiritual Luck
गुडलक: मानसिक शांति।
क्या करें: भगवान विष्णु की पूजा करें।
उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जप करें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

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