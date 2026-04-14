Aaj Ka Good Luck (15th April 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck (15th April 2026): हिंदू वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन ग्रहों की चाल के कारण कई राशियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया है। सही उपाय करने से आपका गुडलक (Good Luck) कई गुना बढ़ सकता है।

Aaj Ka Good Luck (15th April 2026): हिंदू वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन ग्रहों की चाल के कारण कई राशियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया है। सही उपाय करने से आपका गुडलक (Good Luck) कई गुना बढ़ सकता है।



आज का विशेष ज्योतिषीय गुडलक मंत्र

“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का 108 बार जाप करें, इससे सभी राशियों का भाग्य मजबूत होगा।

ॐ नमः शिवाय” का जाप करें सभी बाधाएं दूर होंगी और सौभाग्य में वृद्धि होगी।



15 अप्रैल 2026 का दिन सही उपाय (Upay) और सकारात्मक सोच से आपके लिए सौभाग्यशाली बन सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार छोटे-छोटे उपाय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।



मेष राशि (Aries)

आज आत्मविश्वास बढ़ेगा।

गुडलक उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें।

शुभ रंग: लाल



वृषभ राशि (Taurus)

धन लाभ के योग हैं।

गुडलक उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई चढ़ाएं।

शुभ रंग: सफेद



मिथुन राशि (Gemini)

नए संपर्क लाभ देंगे।

गुडलक उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें।

शुभ रंग: हरा



कर्क राशि (Cancer)

परिवार में खुशी रहेगी।

गुडलक उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

शुभ रंग: चांदी



सिंह राशि (Leo)

करियर में सफलता मिलेगी।

गुडलक उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

शुभ रंग: सुनहरा



कन्या राशि (Virgo)

स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

गुडलक उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

शुभ रंग: हरा



तुला राशि (Libra)

रिश्तों में सुधार होगा।

गुडलक उपाय: माता दुर्गा की पूजा करें।

शुभ रंग: गुलाबी



वृश्चिक राशि (Scorpio)

गुप्त लाभ संभव है।

गुडलक उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

शुभ रंग: मरून



धनु राशि (Sagittarius)

यात्रा के योग बन रहे हैं।

गुडलक उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।

शुभ रंग: पीला



मकर राशि (Capricorn)

काम में सफलता मिलेगी।

गुडलक उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।

शुभ रंग: नीला



कुंभ राशि (Aquarius)

नए अवसर मिलेंगे।

गुडलक उपाय: गरीबों को दान करें।

शुभ रंग: आसमानी



मीन राशि (Pisces)

मन शांत रहेगा।

गुडलक उपाय: विष्णु जी की पूजा करें।

शुभ रंग: पीला