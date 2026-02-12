Main Menu

    Aaj Ka Makar Rashifal 13 February: आज लिया गया निर्णय मकर राशि वालों को सफलता की ओर ले जाएगा

Aaj Ka Makar Rashifal 13 February: आज लिया गया निर्णय मकर राशि वालों को सफलता की ओर ले जाएगा

12 Feb, 2026

aaj ka makar rashifal

Aaj Ka Makar Rashifal 13 February 2026 आज का मकर राशिफल 13 फरवरी 2026: मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि देव हैं, जो कर्म, अनुशासन, परिश्रम और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। 13 फरवरी 2026 का दिन मकर राशि के जातकों के लिए कर्मप्रधान रहेगा। आज आपके द्वारा...

Aaj Ka Makar Rashifal 13 February 2026 आज का मकर राशिफल 13 फरवरी 2026: मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि देव हैं, जो कर्म, अनुशासन, परिश्रम और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। 13 फरवरी 2026 का दिन मकर राशि के जातकों के लिए कर्मप्रधान रहेगा। आज आपके द्वारा किए गए प्रयास भविष्य में बड़े लाभ का कारण बन सकते हैं। ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि धैर्य, संयम और रणनीति से लिया गया निर्णय आपको सफलता की ओर ले जाएगा।

आज का ग्रह गोचर और प्रभाव
आज चंद्रमा का प्रभाव आपके मानसिक पक्ष को सक्रिय करेगा, वहीं शनि की दृष्टि आपको गंभीर और जिम्मेदार बनाएगी। कार्यों में थोड़ी देरी संभव है, लेकिन अंततः परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। आज जल्दबाजी से बचें और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें।

करियर और व्यवसाय राशिफल
मकर राशि के जातक स्वभाव से मेहनती और लक्ष्य केंद्रित होते हैं। आज का दिन करियर के लिहाज से सकारात्मक रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिल सकती है। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है। व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक है। पुराने क्लाइंट से बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। नई साझेदारी के योग बन रहे हैं।

सलाह: कार्यस्थल पर राजनीति से दूर रहें।

धन और आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टि से दिन स्थिर रहेगा। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। निवेश में सावधानी बरतें। खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।
शनि देव की कृपा से दीर्घकालीन निवेश लाभदायक हो सकता है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। सिंगल जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है।
पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

परिवार और सामाजिक जीवन
परिवार का सहयोग मिलेगा। घर में धार्मिक आयोजन हो सकता है। बुजुर्गों का मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन जोड़ों और हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती है। नियमित व्यायाम करें। तेल मालिश लाभदायक रहेगी।
ठंडी चीजों से परहेज करें।

शिक्षा और प्रतियोगिता
विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत का है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग हैं। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास सफल हो सकते हैं।

आज का शुभ संकेत
शुभ रंग: नीला और काला
शुभ अंक: 8
शुभ समय: सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक
उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें।

विशेष ज्योतिषीय सलाह
आज का दिन मकर राशि के लिए कर्म और धैर्य की परीक्षा का है। अगर आप अनुशासन और संयम बनाए रखते हैं, तो सफलता निश्चित है। आज किसी जरूरतमंद को काले वस्त्र या तिल का दान करने से विशेष लाभ मिलेगा।

