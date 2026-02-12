Main Menu

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 13 February: वृश्चिक राशि वाले सोच-समझ कर उठाएं कदम, जल्दबाजी से बचें

Vrishchik Rashifal Today 13 February 2026 आज का वृश्चिक राशिफल 13 फरवरी 2026: वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं, जो ऊर्जा, साहस, नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के कारक माने जाते हैं। 13 फरवरी 2026 का दिन वृश्चिक जातकों के लिए गहराई, निर्णय क्षमता और आंतरिक शक्ति का दिन रहेगा। आज चंद्रमा की स्थिति आपके मनोभावों को तीव्र बना सकती है, इसलिए संयम और संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा।

आज का ग्रह गोचर और प्रभाव
आज चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से अनुकूल भाव में है, जिससे अंतर्ज्ञान (intuition) मजबूत रहेगा। मंगल की ऊर्जा आपको कार्यक्षेत्र में साहस देगी, जबकि शनि का प्रभाव आपको जिम्मेदारियों का एहसास कराएगा। आज का दिन “सोच-समझकर कदम उठाने” का संकेत दे रहा है। जल्दबाजी से बचें।

करियर और व्यवसाय राशिफल
कार्यस्थल पर आज आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों से सराहना मिल सकती है। लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होने के संकेत हैं। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी हो सकता है, खासकर यदि आप रिसर्च, टेक्नोलॉजी, प्रॉपर्टी या मैनेजमेंट से जुड़े हैं।

ध्यान रखें: सहकर्मियों के साथ अनावश्यक बहस से बचें।

धन और आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। निवेश सोच-समझ कर करें। पुराने कर्ज से राहत मिलने की संभावना है। भूमि, वाहन या संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक समाचार मिल सकता है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम जीवन में गहराई और भावनात्मक जुड़ाव रहेगा। सिंगल जातकों को किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। विवाहित लोगों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा। पार्टनर के साथ भविष्य की योजना बन सकती है। ईर्ष्या और शक से बचें, क्योंकि वृश्चिक राशि स्वभाव से थोड़ी अधिकारवादी होती है।

परिवार और सामाजिक जीवन
परिवार में आज सहयोग का माहौल रहेगा। किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलेगा। घर में शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आज किसी धार्मिक स्थल पर जाने से मानसिक शांति मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी है। रक्तचाप या सिरदर्द की समस्या हो सकती है। योग और प्राणायाम लाभकारी रहेंगे। तीखा और तला भोजन कम करें।

शिक्षा और प्रतियोगिता
विद्यार्थियों के लिए दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है। रिसर्च और गहन अध्ययन में सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं।

आज का शुभ संकेत
शुभ रंग: लाल और मैरून
शुभ अंक: 9
शुभ समय: दोपहर 2:00 बजे से 3:30 बजे तक
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और “ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः” मंत्र का जाप करें।

विशेष ज्योतिषीय सलाह
आज का दिन आत्मचिंतन और रणनीति बनाने के लिए अनुकूल है। वृश्चिक राशि के लोग स्वभाव से रहस्यमयी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। यदि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, तो बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध और जल्दबाजी से बचें। संयम ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।

