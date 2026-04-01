आज का पंचांग- 1 अप्रैल, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 01 Apr, 2026 07:25 AM

Aaj Ka Panchang: 1 अप्रैल 2026, बुधवार चैत्र शुक्ल तिथि चतुर्दशी (प्रात: 7.07 तक) तथा तदोपरांत तिथि पूर्णिमा

Aaj Ka Panchang: 1 अप्रैल 2026, बुधवार चैत्र शुक्ल तिथि चतुर्दशी (प्रात: 7.07 तक) तथा तदोपरांत तिथि पूर्णिमा

विक्रमी सम्वत् : 2083, चैत्र प्रविष्टे 19, राष्ट्रीय शक सम्वत् 1948, दिनांक: 11 (चैत्र), हिजरी साल 1447, महीना शव्वाल, तारीख 12, सूर्योदय: प्रात: 6.21 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.43 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: उत्तरा फाल्गुनी (सायं 4.18 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र हस्त, योग: वृद्धि (बाद दोपहर 2.51 तक) तथा तदोपरांत योग ध्रुव, चंद्रमा: कन्या राशि पर (पूरा दिन-रात), भद्रा रहेगी (प्रात: 7.07 से सायं 7.25 तक)। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहू काल: दोपहर बारह से डेढ़ बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार : श्री सत्य नारायण व्रत, शिव दमनोत्सव, देवी मेला हथीहरा (कुरुक्षेत्र)।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मीन में

चन्द्रमा कन्या में

मंगल कुंभ में

बुध कुंभ में

गुरु मिथुन में

शुक्र मेष में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में

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