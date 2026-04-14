Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




आज का पंचांग- 14 अप्रैल, 2026

Edited By Updated: 14 Apr, 2026 09:07 AM

Aaj Ka Panchang: 14 अप्रैल 2026, मंगलवार वैशाख कृष्ण तिथि द्वादशी (14-15 मध्य रात 12.13 तक) तथा तदोपरांत तिथि त्रयोदशी।

विक्रमी सम्वत् : 2083, वैशाख प्रविष्टे 1, राष्ट्रीय शक सम्वत् 1948, दिनांक: 24 (चैत्र), हिजरी साल 1447, महीना शव्वाल, तारीख 25, सूर्योदय: प्रात: 6.05 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.51 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: शतभिषा (सायं 4.06 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, योग: शुक्ल (बाद दोपहर 3.40 तक) तथा तदोपरांत योग ब्रह्म, चंद्रमा: कुभ राशि पर ( पूरा दिन-रात), पंचक लगी रहेगी (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल : उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए,  राहू काल : बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार :विक्रमी वैशाख संक्रान्ति, सूर्य प्रात: 9.31 (जालन्धर टाइम) पर मेष राशि पर प्रवेश करेगा, मेला वैशाखी, डाक्टर आम्बेडकर जयन्ती, मेला कालेश्वर महादेव (देहरा, कांगड़ा)।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मीन में
चन्द्रमा कुंभ में 
मंगल मीन में
बुध मीन  में
गुरु मिथुन में
शुक्र मेष में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!