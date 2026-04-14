आज का पंचांग- 14 अप्रैल, 2026

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 14 Apr, 2026 09:07 AM
Aaj Ka Panchang: 14 अप्रैल 2026, मंगलवार वैशाख कृष्ण तिथि द्वादशी (14-15 मध्य रात 12.13 तक) तथा तदोपरांत तिथि त्रयोदशी।
विक्रमी सम्वत् : 2083, वैशाख प्रविष्टे 1, राष्ट्रीय शक सम्वत् 1948, दिनांक: 24 (चैत्र), हिजरी साल 1447, महीना शव्वाल, तारीख 25, सूर्योदय: प्रात: 6.05 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.51 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: शतभिषा (सायं 4.06 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, योग: शुक्ल (बाद दोपहर 3.40 तक) तथा तदोपरांत योग ब्रह्म, चंद्रमा: कुभ राशि पर ( पूरा दिन-रात), पंचक लगी रहेगी (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल : उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहू काल : बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार :विक्रमी वैशाख संक्रान्ति, सूर्य प्रात: 9.31 (जालन्धर टाइम) पर मेष राशि पर प्रवेश करेगा, मेला वैशाखी, डाक्टर आम्बेडकर जयन्ती, मेला कालेश्वर महादेव (देहरा, कांगड़ा)।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य मीन में
चन्द्रमा कुंभ में
मंगल मीन में
बुध मीन में
गुरु मिथुन में
शुक्र मेष में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में