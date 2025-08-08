आज का राशिफल 9 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 09 Aug, 2025 06:35 AM
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज का दिन शुभ रहेगा। घर के बड़ों के मार्गदर्शन से नयी योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। प्राइवेट नौकरी कर रहे व्यक्तियों के वेतन में वृद्धि होगी। विद्यार्थी इन्टरनेट के माध्यम से अपने किसी स्कूल के विषय के बारे में ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करेंगे।
उपाय- रामचरितमानस का पाठ करें।
मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। प्रॉपर्टी के खरीद बेच के काम से लाभ मिलेगा। भाग्य हर क्षेत्र में आज आपका साथ देगा, रुकी योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करने की कोशिश करें। कार्यक्षेत्र में अधिकारी आपकी काबिलियत की तारीफ करेंगे।
उपाय- मंदिर में चावल दान करें।
मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। परिजन से कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। कुछ दिनों पहले जिस महत्वपूर्ण यात्रा को स्थगित किया था आज उस यात्रा पर जाना पड़ेगा। घर के बड़ों की सलाह अनमोल होती है, इसलिए उनकी सलाह का अनुसरण करें।
उपाय- पीले रंग के वस्त्र धारण करें।
मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। कारोबार में कुछ नयी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल रहेगा।
उपाय- सफ़ेद चन्दन का तिलक लगायें।
मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज किसी विपरीत लिंगी के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, संभल कर रहें। बाहर के खानपान के कारण पेट सम्बन्धी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहनें अपने भाइयों से किसी उपहार की डिमांड रख सकती हैं।
उपाय- पक्षियों को दाना डालें।
मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। कारोबार में आज धैर्य और संयम से काम करने की आवश्यकता है। संतान की किसी सकारात्मक गतिविधि को देखकर आपको खुशी मिलेगी। परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करना आज आपकी प्राथमिकता रहेगी।
उपाय- जीवनसाथी को उपहार दें।
मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। विद्यार्थियों को व्यर्थ की गतिविधियों में समय बर्बाद करने से बचना चाहिए। घर के बड़ों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से उनके अनुभवों से कुछ नया सिखने को मिलेगा। शुगर से पीड़ित व्यक्तियों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरुरत है।
उपाय- मंदिर की छत पर एक तिकोना झंडा लगायें।
मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में अपनी कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे। कारोबार में किसी मशीनरी के ख़राब होने से उत्पादन में कमी आ सकती है। घर का बिजली से चलने वाला कोई उपकरण आज ख़राब हो सकता है।
उपाय- सरसों के तेल में अपनी परछाई देख कर मंदिर में दान करें।
मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। भाइयों की सलाह से कारोबार में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेंगे। युवा अपनी दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव करेंगे। आपके अधीनस्थ आपसे खुश रहेंगे और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे।
उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें।
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in