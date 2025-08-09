आज का राशिफल 10 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। करीबी परिजनों के साथ किसी विशेष बात को लेकर विचारों का आदान प्रदान करेंगे।

उपाय- ताम्बे के बर्तन मंदिर में दान करें।

मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। कुछ वर्ष पहले लिए गए बैंक लोन से आज मुक्ति मिलने की सम्भावना है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को आज परीक्षा को लेकर कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी। आपको हर कदम पर माता पिता का साथ मिलेगा।

उपाय- रात्रि में दूध का सेवन न करें।

मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। संतान को शिक्षा के क्षेत्र में मिली उपलब्धि से आप खुद पर गर्व महसूस होगा। युवाओं को करियर में आज कुछ नए और अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में सभी काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। घर के बड़ों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहें।

उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। युवा सेहत को लेकर जागरूक होंगे और आज से व्यायाम को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनायेंगे। युगल प्रेमियों के रिश्ते को परिवार के सदस्यों की सहमति मिलेगी। विदेश यात्रा पर जाने की योजना बनायेंगे।

उपाय- गंगा जल से स्नान करें।

मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आप अपनी योग्यता का परिचय देंगे और स्थिति को अपने नियंत्रण में कर लेंगे। कार्यक्षेत्र में कुछ समय पहले से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत महसूस करेंगे।

उपाय- घर में कोई खराब वाद्ययंत्र न रखें।

मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। करीबी परिजनों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। अपनी नयी व्यापारिक योजनाओं पर आज काम शुरू करने से बचें। आज किसी को पैसा उधार न दें, अन्यथा उधार दिया पैसा वापस मिलने में परेशानी होगी। नकारात्मक विचार रखने वाले व्यक्तियों से दूरी बना कर रखें।

उपाय- मंदिर में दही दान करें।

मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा में मनोवांछित अंक पाने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। कारोबार में मेहनत के बावजूद उचित लाभ न मिलने से मन उदास होगा। सरकारी नौकरी कर रहे व्यक्तियों के सभी रुके कामों को आज गति मिलेगी।

उपाय- सोना धारण करें।

मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। घर के नवीनीकरण के कामों को लेकर कुछ योजनाएं बनेगी। आज किसी करीबी की आर्थिक मदद कर सकते हैं। अनावश्यक वस्तुओं में धन व्यय करने से बचें। परिवार के साथ आज शाम को लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम बन सकता है।

उपाय- काले वस्त्र दान करें।

मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। रुका पैसा आज वापस मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज किसी समाज सेवी संस्था के साथ जुड़कर काम शुरू करेंगे। धार्मिक गतिविधियों में कुछ पैसा व्यय करेंगे। व्यवसाय संपर्कों में वृद्धि होने से कारोबार में लाभ मिलेगा।

उपाय- चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखें।

आचार्य लोकेश धमीजा

वेबसाइट –www.goas.org.in