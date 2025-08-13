Main Menu

आज का राशिफल 14 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 14 Aug, 2025 07:03 AM

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आप अपनी पूरी ऊर्जा अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम देंगे में लगाएंगे। ऐसा करने से आप अपनी कार्य क्षमता को अधिक सशक्त करने में सक्षम होंगे। संतान के करियर को लेकर किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ चर्चा करेंगे।
उपाय- नारंगी या लाल रंग के वस्त्र धारण करें।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज गुस्से को खुद पर हावी न होने दें, अन्यथा करीबी रिश्तेदार के साथ किसी बात को लेकर विवाद होने की सम्भावना है। जोखिम भरे निवेश से दूर रहने की कोशिश करें। मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं।
उपाय- मंदिर में चावल दान करें।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज छोटी दूरी की व्यावसायिक यात्रा संभव है, जहां कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ आपका मेल-मिलाप बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में आज आपको अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान देने की जरुरत होगी। घर के बड़ों का स्नेह और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा।
उपाय- गुरुजनों और वरिष्ठ लोगों से आर्शीवाद लें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में आज आपकी छुपी योग्यता खुलकर सभी के सामने आएगी, जिससे अधिकारीगण खुल कर आपकी प्रशंसा करेंगे। आर्थिक रूप से चल रही उलझनों का समाधान निकालने में सक्षम होंगे। ऑनलाइन व्यापार कर रहे व्यक्तियों को काम से लाभ मिलेगा।
उपाय- नारियल जल में प्रवाहित करें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ व्यावसायिक कामों के लिए कुछ समय जरुर निकालें। आज किसी रुके काम को दोबारा गति मिलने से आपको मानसिक सुकून की अनुभूति होगी। घर का माहौल आपके अनुकूल बना रहेगा।
उपाय- छोटी कन्याओं को भोजन करवा कर उनका आशीर्वाद लें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। सकारात्मक विचार रखने वाले व्यक्तियों से मेलजोल बढ़ने से आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापार में नए कामों की योजनाएं बनेंगी। युवा वर्ग को व्यर्थ की गतिविधियों में समय बर्बाद करने से बचने की सलाह दी जाती है।
उपाय- मंदिर में दही दान करें।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। विद्यार्थियों का अपनी पढ़ाई के प्रति अधिक ध्यान केंद्रित की जरुरत है। व्यापारिक गतिविधियां दिन की शुरुआत में थोड़ी धीमी रहेगी परन्तु दोपहर बाद से परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। घर के बड़ों को घुटनों में दर्द रहेगा।
उपाय- केले के वृक्ष का पूजन करें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। घर में अचानक कुछ मेहमानों का आगमन होगा। दूसरों की कमियों पर बातें करने की अपेक्षा आज आप आपको अपनी कमियों पर काम करना चाहिए। कोर्ट-कचहरी के कामों से दूरी बनाकर रखें। युवा अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे।
उपाय- शमी के पौधे की सेवा करें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। व्यापार का विस्तार करने के लिए साझेदार के साथ विचार-विमर्श करेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा और परिवार के सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा।
उपाय- मसूर की दाल जल में प्रवाहित करें।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

