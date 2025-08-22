Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • आज का राशिफल 23 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

आज का राशिफल 23 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 22 Aug, 2025 02:38 PM

ank jyotish rashifal

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। बिना सोचे-समझे किसी प्रोजेक्ट पर आर्थिक निवेश करने से बचें अन्यथा बड़े

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। बिना सोचे-समझे किसी प्रोजेक्ट पर आर्थिक निवेश करने से बचें अन्यथा बड़े नुकसान के चपेट में आ सकते हैं। मन में नकारात्मक भाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। काम की अधिकता के कारण मानसिक तनाव महसूस करेंगे, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा।
उपाय- आदित्य हृदयम का पाठ करें।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में अधीनस्थों की गलती के कारण आपका मूड ऑफ रहेगा। रुके हुए सरकारी काम आज आप पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिसमे कुछ हद तक आपको सफलता भी मिलेगी। आर्थिक मुद्दों को लेकर किसी पर भरोसा न करें।
उपाय- पीपल के वृक्ष पर दूध चढ़ाएं।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। युवा वर्ग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। बाहरी व्यक्ति को अपने निजी मामलों में दखलअंदाज़ी न करने दें। व्यापार कर रहे व्यक्तियों को आज किसी सरकारी संस्था से कोई बड़ी व्यापारिक डील मिल सकती है।
उपाय- चने की दाल जल में प्रवाहित करें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने व्यापार का प्रचार करेंगे। युगल प्रेमियों को सलाह दी जाती है कि व्यर्थ की बातों में समय न लगाएं अन्यथा आपसी संबंधों में गलतफहमी आ सकती हैं। वाहन संभल कर चलाये, गिरने से चोट लगने की सम्भावना है।
उपाय- तुलसी की माला धारण करें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होंगे। आपके द्वारा लिए गए पारिवारिक निर्णय सही साबित होंगे। युवाओं को अपने करियर को लेकर कोई शुभ सूचना मिलेगी।
उपाय- ख़राब घड़ी घर में न रखें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा, जिसके मिलने के बाद आपकी विचारधारा में सकारात्मक बदलाव आएंगे। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में आपसी पारदर्शिता रखने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा।
उपाय- चने की दाल गाय को खिलाएं।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के ऊपर निर्भर रहने की बजाय अपने कामों को खुद करने का प्रयास करें। घर में सुख-शांति बनाए रखने के लिए, आपस की छोटी-मोटी कटु बातों को नजरअंदाज करना ही सबसे अच्छा उपाय है।
उपाय- गणेश जी को बेसन के लड्डू अर्पित करें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में किसी जटिल मुद्दे पर आपके सुझाव की अधिकारीगण सराहना करेंगे और किसी बड़ी मीटिंग को संबोधित करने का मौका देंगे। नई व्यावसायिक योजना बनायेंगे। नौकरी करने वालों को इस समय अधिक कार्य का बोझ झेलना पड़ सकता है।
उपाय- शमी के पौधे की सेवा करें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी मामले में आज आर्थिक लेन-देन से बचें। आय के नए स्त्रोत मिलने की सम्भावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। संतान की गतिविधियों पर निगरानी बनाए रखने की जरूरत है।
उपाय- भाइयों का ध्यान रखें और उनके साथ अच्छे संबंध रखें।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!