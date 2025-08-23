आज का राशिफल 24 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। रुका हुआ कार्य आज आपकी कोशिशों से सफलतापूर्वक संपन्न होगा। भले ही दिन व्यस्त हो, फिर भी घर-परिवार के साथ कुछ समय अवश्य बताएं

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। रुका हुआ कार्य आज आपकी कोशिशों से सफलतापूर्वक संपन्न होगा। भले ही दिन व्यस्त हो, फिर भी घर-परिवार के साथ कुछ समय अवश्य बताएं और अपनी जिम्मेदारियों में पूरे मन से योगदान दें। पिता के साथ किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद होने की संभावना है।

उपाय- भूरी चींटियों को आटा दें।



मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। जीवन में सकारात्मक राह पर चलने से ही आपकी प्रगति का आधार बनेगा, आपको सलाह दी जाती है कि अनुचित या नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से दूर रहकर आत्मविश्वास और सम्मान के साथ आगे बढ़ें।

उपाय- शिव चालीसा का पाठ करें।



मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज किसी धार्मिक संस्था की नकद धन राशि दें कर मदद करेंगे। आज जोखिम भरे निवेश से दूर रहने की कोशिश करें। आपके व्यवसायिक संपर्कों का दायरा बढ़ेगा, जिनकी मदद से आज आपको कोई बड़ा कारोबारी आर्डर मिल सकता है।

उपाय- बेसन के लड्डू बाटें।

मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। पिछले कुछ समय से आप जिस काम को लेकर मेहनत कर रहे थे, आज उस काम से संबंधित अप्रत्याशित लाभ मिलने की सम्भावना है। पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। ससुराल पक्ष से आपके लिए मनपसंद उपहार आएगा।

उपाय- बिजली का कोई ख़राब उपकरण घर में न रखें।



मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से अपने पढाई के विषय में नई जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। घर में सभी सदस्यों का आपस में सहयोग बना रहेगा। निजी मामलों में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

उपाय- गौशाला में सेवा करें।



मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज अचानक ही कोई ऐसा खर्चा सामने आएगा जिस पर कटौती करना आपके लिए मुश्किल होगा। नौकरी में बदलाव के लिए यदि इच्छुक है तो आज कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा।

उपाय- लक्ष्मी माता के सामने देसी घी का दीपक जलाएं।



मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। सरकारी नौकरी कर रहे व्यक्तियों का मनपसंद स्थान में ट्रांसफर हो सकता है। व्यापार के सिलसिले में छोटी यात्रा करेंगे और कुछ नयी योजनाओं को क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे। घुटनों अथवा पीठ का दर्द आज आपको परेशान करेगा।

उपाय- केले का दान करें।



मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। बाहरी व्यक्ति का आपके निजी मामलों में बोलना आपको पसंद नहीं आएगा। मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को अपने खानपान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। ऑफिस में दिनभर की थकान से राहत पाने के लिए कुछ समय बच्चों के साथ व्यतीत करने से सुकून मिलेगा।

उपाय- काले और नीले रंग से परहेज करें।



मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। कुछ समय अपनी रुचि संबंधी कार्यों में भी लगाएं, इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगी। व्यापार में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ेगा, परंतु निश्चिंत रहे समय रहते आप सभी समस्याओं को सुलझा लेंगे।

उपाय- लाल रंग की वस्तुओं का दान करें।



आचार्य लोकेश धमीजा

वेबसाइट –www.goas.org.in