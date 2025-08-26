आज का राशिफल 27 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव करेंगे। पड़ोसियों के साथ

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव करेंगे। पड़ोसियों के साथ चल रहा मतभेद आज किसी करीबी की मध्यस्तता से दूर होगा। युवा अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे। घर और व्यवसाय का माहौल आपके अनुकूल रहेगा।

उपाय- लाल मुंह वाले बंदरों को चने खिलाएं।



मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में चल रही परेशानियों से आज राहत मिलेगी। किसी अनुभवी के व्यक्ति के साथ कुछ समय व्यतीत करने से आपकी विचारधारा में सकारात्मक बदलाव आएगा। किसी नए डीलर के साथ व्यावसायिक डील करते समय सावधानी बरतें।

उपाय- शिव चालीसा का पाठ करें।



मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। घर के बड़े सदस्यों के साथ घर की व्यवस्था को लेकर कहासुनी हो सकती है परंतु आपसी बातचीत कर आप समस्या का हल निकाल लेने में सक्षम रहेंगे। गैस और एसिडिटी जैसी समस्या से राहत पाने के लिए शाम को हल्का खाना खाने की जरूरत है।

उपाय- चने की दाल मंदिर में दान करें।



मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। घर की कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब होने से बड़ा खर्च सामने आयेगा। युवा वर्ग सोशल मीडिया अथवा ऑनलाइन गेमिंग में दिन का अधिक समय व्यतीत करेंगे, जिस कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है।

उपाय- तुलसी की माला धारण करें।



मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में कुछ समय से चल रहे विवाद आज सुलझते दिखाई देंगे, जिससे सहकर्मियों और अधिकारियों के बीच आपसी भरोसा बढ़ेगा। अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव आएगा।

उपाय- हरी सब्जियों का सेवन करें।



मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। भावनाओं में बहकर अपनी गुप्त बातें किसी के साथ साझा न करें अन्यथा वे सार्वजनिक हो सकती हैं। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा।

उपाय- सफेद चंदन का तिलक लगाएं।



मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, हालांकि आप अपने आत्मविश्वास से सभी परेशानियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। किसी परिजन की आर्थिक समस्या को सुलझाने में उसका सहयोग करेंगे।

उपाय- कुत्ते को रोटी खिलाएं।



मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। संतान का बदलता व्यवहार आपके मन को चिंतित कर सकता है। पारिवारिक समस्या का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने की कोशिश करें। प्राइवेट नौकरी कर रहे युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सहयोगियों से मदद मिलेगी।

उपाय- घर में जंग लगा हथियार न रखें।



मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। कारोबार में अधिक लाभ पाने के लिए आपको अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाने की आवश्यकता है। आपके हर महत्वपूर्ण निर्णय में बड़े भाई का आपको समर्थन मिलेगा। आर्थिक स्थिति पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा बेहतर रहेगी।

उपाय- मसूर की दाल जल में प्रवाहित करें।



आचार्य लोकेश धमीजा

वेबसाइट –www.goas.org.in