Vastu tips for house: मकान के शुभ प्रभाव के लिए मकान के बाहर घोड़े की नाल लगाएं। नाल का मुंह ऊपर की ओर रखें अर्थात अंग्रेजी के यू के आकार में लगाएं। नया मकान बनवा रहे हों तो मकान की विधिवत शुभ मुहूर्त में नींव डालें। नींव में चांदी के सर्प-सर्पिणी, तांबे का पैसा, तांबे का भरा हुआ लोटा और ढक्कन आदि रखकर फिर मकान आरंभ करवाएं। उपरोक्त सभी वस्तुएं नींव में ही दबने दें, उन्हें वापस घर में न लाएं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Astrology Tips To Own Dream House: यदि आप किराए के मकान में रहते हैं, आपको व आपके परिवार को बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, बहुत प्रयास करने के पश्चात भी आप अपना स्वयं का मकान नहीं बना पा रहे हैं या खरीद नहीं पा रहे हैं, तो आपको यह प्रयोग करके देखना चाहिए। इस प्रयोग को करने से यदि आपके ऊपर कोई विपत्ति या संकट होगा, तो वह भी टल जाएगा और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी।

