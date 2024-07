August Shubh Muhurat 2024: मांगलिक कार्य करने के लिए अगस्त माह में बन रहे बहुत से शुभ योग, यहां देखें शुभ मुहूर्त की लिस्ट

Edited By Prachi Sharma,Updated: 31 Jul, 2024 02:34 PM

August Shubh Muhurat 2024: हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त देखना अनिवार्य होता है। मुहूर्त के बिना किया गया कोई भी कार्य शुभ नहीं माना जाता है। जून में शुक्र अस्त हो गए थे, जिस वजह से इस महीने में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं था। जुलाई की बात की जाए तो उसमें भी बस 6 दिन ही शुभ थे। अगस्त के महीने की शुरुआत हो चुकी है और भगवान विष्णु भी योग निद्रा में चले गए हैं। शास्त्रों के मुताबिक जब श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं तो मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती हैं लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे शुभ योग भी होते हैं जिस दौरान कोई भी शुभ कार्य किये जा सकते हैं। तो चलिए आज इस आर्टिकल के माध्यम से जानते हैं कि अगस्त महीने में कौन से शुभ योग बन रहे हैं।

नामकरण के लिए शुभ मुहूर्त

दिनांक: 1, 09, 11, 21, 22, 23, 26, 28, 30 अगस्त।

अन्नप्राशन शुभ मुहूर्त

तिथि- 02, 07, 09, 12, 14, 19, 23 और 28 अगस्त।

कर्णवेध के लिए शुभ मुहूर्त

दिनांक: 01, 02, 09, 10, 14, 19, 23, 24, 28, 30, 31 अगस्त।

उपनयन के लिए शुभ मुहूर्त

दिनांक: 07, 09, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24 अगस्त।

वाहन खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त

दिनांक: 02, 09, 19, 23, 26, 28, 29 अगस्त।

प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त

दिनांक: 04, 05, 15, 23, 28, 29 अगस्त।

अगस्त माह में विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है।

अगस्त महीने में कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है।

सर्वार्थ सिद्धि योग

ज्योतिष शास्त्र में इस योग को बेहद ही खास माना जाता है। इस योग में किया गया कोई भी कार्य बहुत ही फलीभूत होता है। अगस्त में 2, 04, 14, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 30 को सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है।

अमृत सिद्धि योग

सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ अमृत सिद्धि योग भी बहुत अहमियत रखता है। अगस्त माह में 14 और 23 अगस्त सिर्फ दो दिन ही शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है।