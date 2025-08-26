Baijnath Mahadev temple news: ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में टपकने लगा बारिश का पानी

Edited By Sarita Thapa,Updated: 26 Aug, 2025 09:17 AM
बैजनाथ (निस): प्रदेश के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ के भीतर भारी बारिश के चलते पानी रिसने की समस्या सामने आई है। मंदिर की दीवारों और छत से पानी टपकने के कारण अंदर जगह-जगह पानी जमा हो गया है। मंदिर के गर्भगृह के नजदीकी हिस्सों में भी पानी के रिसाव के निशान साफ दिख रहे हैं। श्रद्धालुओं को दर्शन करने में असुविधा हो रही है, वहीं मंदिर प्रशासन के लिए भी यह चिंता का विषय बन गया है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मंदिर प्राचीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, लेकिन समय-समय पर इसके रखरखाव के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अगर समय पर मुरम्मत नहीं हुई तो इस सांस्कृतिक धरोहर को नुक्सान पहुंच सकता है। श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मंदिर में पानी रिसाव रोकने और स्थायी समाधान करने की मांग की है।