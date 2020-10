Best Motivational Story: सुख बांटने का अनूठा महत्व महान संत श्री उड़िया बाबा के पास उनके एक भक्त पहुंचे। बहुत दुखी मन से बोले, ‘‘महाराज विपत्ति आने पर पता लगा कि संसार में कोई किसी का साथी नहीं है। जब मुझ पर आर्थिक संकट आया, रोगों ने घेरा तब कोई भी दुख बांटने को तैयार नहीं हुआ।’’ बाबा ने कुछ क्षण मौन रहने के बाद कहा, ‘‘यदि मानव सुख को, सम्पत्ति को, निजी वस्तु न मान कर, उसे सेवा, परोपकार के रूप में वितरित करने का संकल्प ले ले तो भगवान उससे प्रसन्न होकर विपत्ति से बचाने का प्रयास करते हैं। गरीब व असहायों की सेवा के बदले मिला आशीर्वाद भी उसके दुख को कम करता है परंतु सुख-सम्पत्ति आंखों पर ऐसा पर्दा डालती है कि मानव उसे वितरित करने को तत्पर ही नहीं होता।’’ बाबा के शब्दों ने उसे सुख बांटने के अनूठे महत्व से अवगत करा दिया।

