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Body Odor Personality Type :  आपके शरीर की महक में छिपा है आपका चरित्र, सामुद्रिक शास्त्र से जानें चौंकाने वाले तथ्य

Edited By Updated: 13 Apr, 2026 01:19 PM

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प्राचीन भारतीय विद्या सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, हमारे शरीर की प्राकृतिक गंध केवल साफ-सफाई का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे चरित्र, स्वभाव और आने वाले भाग्य का एक गुप्त आईना है।

Body Odor Personality Type : प्राचीन भारतीय विद्या सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, हमारे शरीर की प्राकृतिक गंध केवल साफ-सफाई का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे चरित्र, स्वभाव और आने वाले भाग्य का एक गुप्त आईना है। हैरानी की बात यह है कि सदियों पुराने इन ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है कि किस तरह की महक वाला व्यक्ति जीवन में राजयोग भोगेगा और किसे संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इस दौर में जहां हम परफ्यूम और डियो के पीछे भागते हैं, वहीं सामुद्रिक शास्त्र हमें हमारे शरीर की उस मूल गंध के बारे में बताता है जो हमारे व्यक्तित्व के अनछुए पहलुओं को उजागर करती है। तो आइए जानते हैं कि आपके शरीर की महक आपके बारे में क्या कहती है।

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कमल या चंदन जैसी सुगंध 
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जिन व्यक्तियों के शरीर से प्राकृतिक रूप से कमल, चंदन या किसी सौम्य पुष्प जैसी सुगंध आती है, वे अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे लोग सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं और समाज में मान-सम्मान पाते हैं। इन्हें जीवन में कभी सुख-सुविधाओं की कमी नहीं होती। ये 'भोगी' श्रेणी में आते हैं, यानी इन्हें उत्तम भोजन, वस्त्र और ऐश्वर्य की प्राप्ति सहज ही हो जाती है।

तीखी या मछली जैसी गंध 
यदि किसी व्यक्ति के शरीर से बिना किसी कारण के तीखी, कड़वी या मछली जैसी अप्रिय गंध आती है, तो शास्त्र इसे 'दरिद्र' या भाग्यहीन लक्षणों में गिनते हैं। ऐसे लोग अक्सर मानसिक तनाव और चिड़चिड़ेपन का शिकार रहते हैं। इनके जीवन में सफलता मिलने में काफी बाधाएं आती हैं। इन्हें कड़ी मेहनत के बावजूद उचित फल प्राप्त करने में लंबा समय लगता है।

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मदमस्त गंध 
जिनके शरीर से कस्तूरी या मदमस्त करने वाली गंध आती है, उनके बारे में सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि वे अत्यधिक आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। ऐसे लोग विपरीत लिंग के प्रति जल्दी आकर्षित होते हैं और दूसरों को भी अपनी ओर खींचने की क्षमता रखते हैं। ये कला और प्रेम के शौकीन होते हैं।

पसीने की गंध और स्वभाव का नाता
गंधहीन पसीना: जिन लोगों के पसीने में कोई गंध नहीं होती, वे लोग बहुत ही ईमानदार, शांत और धैर्यवान होते हैं।

अत्यधिक दुर्गंध वाला पसीना: यदि पसीने की गंध बहुत ज्यादा असहनीय है, तो यह व्यक्ति के क्रोधी स्वभाव और स्वार्थी होने की ओर इशारा करता है। ऐसे लोगों को अपने सामाजिक संबंधों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

घी या मक्खन जैसी महक
कुछ विशेष ग्रंथों में उल्लेख है कि जिनके शरीर से गाय के घी या मक्खन जैसी गंध आती है, वे धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत होते हैं। ऐसे लोग अक्सर दान-पुण्य करने वाले और परोपकारी स्वभाव के होते हैं।

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