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Chaitra Navratri 2026 : कन्या पूजन में ये उपहार देने से खुलते हैं भाग्य के बंद दरवाजे, मिलेगा मां दुर्गा का आशीर्वाद

Edited By Updated: 25 Mar, 2026 08:26 AM

chaitra navratri 2026

Chaitra Navratri 2026 : शक्ति और भक्ति का महापर्व चैत्र नवरात्रि न केवल उपवास और साधना का समय है बल्कि यह ब्रह्मांड की उस स्त्री शक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करने का भी अवसर है, जो पूरे जगत का संचालन करती है। नवरात्रि के नौ दिनों की पूजा का सबसे...

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Chaitra Navratri 2026 : शक्ति और भक्ति का महापर्व चैत्र नवरात्रि न केवल उपवास और साधना का समय है बल्कि यह ब्रह्मांड की उस स्त्री शक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करने का भी अवसर है, जो पूरे जगत का संचालन करती है। नवरात्रि के नौ दिनों की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण और फलदायी हिस्सा कन्या पूजन माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नौ वर्ष तक की कन्याएं साक्षात् मां दुर्गा का स्वरूप होती हैं। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि के दौरान यदि आप कन्या पूजन में राशियों और परंपराओं के अनुसार कुछ विशेष उपहार अर्पित करते हैं, तो माना जाता है कि इससे न केवल आपके भाग्य के बंद दरवाजे खुलते हैं, बल्कि घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।

Chaitra Navratri 2026

कन्या पूजन का आध्यात्मिक महत्व
हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, कुंवारी कन्याएं पवित्रता और निश्छलता का प्रतीक हैं। मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। कन्या पूजन के दौरान उन्हें भोजन कराना और उपहार देना दान नहीं, बल्कि सेवा की श्रेणी में आता है। जब एक छोटी कन्या प्रसन्न होकर मुस्कुराती है, तो वह सकारात्मक ऊर्जा सीधे आपके घर के वास्तु और आपके प्रारब्ध पर प्रभाव डालती है।

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ये उपहार बदल सकते हैं आपकी किस्मत

कन्या पूजन में केवल दक्षिणा देना ही काफी नहीं है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय हैं और प्रतीकात्मक रूप से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती हैं:

लाल रंग के वस्त्र या चुनरी
लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक है। कन्याओं को लाल रंग के वस्त्र, फ्रॉक या सुंदर गोटे वाली चुनरी उपहार में देना बहुत शुभ माना जाता है। यह मंगल ग्रह को शांत करता है और आपके जीवन में साहस व आत्मविश्वास का संचार करता है।

 श्रृंगार की सामग्री
देवी पूजा में श्रृंगार का विशेष महत्व है। कन्याओं को छोटे आईने, चूड़ियां, बिंदी, रिबन और मेहंदी जैसे उपहार दें। मान्यता है कि जब कन्याएं इन वस्तुओं का उपयोग करती हैं, तो घर की स्त्री शक्ति (लक्ष्मी) मजबूत होती है और दांपत्य जीवन में मधुरता आती है।

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शिक्षण सामग्री
शिक्षा को मां सरस्वती का रूप माना जाता है। यदि आप कन्याओं को सुंदर डायरी, रंगीन पेन, पेंसिल बॉक्स या ज्ञानवर्धक पुस्तकें भेंट करते हैं, तो इससे आपके घर के बच्चों की बुद्धि प्रखर होती है और राहु-केतु के दोष कम होते हैं।

फल और सूखे मेवे
शास्त्रों में फलों का दान 'पूर्ण फल' की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। विशेषकर केला और नारियल देना अत्यंत शुभ है। सूखे मेवे (जैसे मखाना या बादाम) स्वास्थ्य और संपन्नता का प्रतीक हैं। यह उपहार देने से आपके संचित धन में वृद्धि होती है।

धातु के बर्तन
यदि आपका बजट अनुमति दे, तो कन्याओं को तांबे, पीतल या स्टील के छोटे बर्तन (जैसे थाली, कटोरी या गिलास) उपहार में दें। धातु का दान दरिद्रता का नाश करता है और घर में अन्न के भंडार भरे रखता है।

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