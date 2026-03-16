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Chanakya Niti : दिखने में साधारण लेकिन अंदर से बेहद ताकतवर होते हैं ऐसे लोग, इन 5 संकेतों से करें पहचान

Edited By Updated: 16 Mar, 2026 02:14 PM

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Chanakya Niti :  आचार्य चाणक्य, जिन्हें भारतीय राजनीति और कूटनीति का पितामह माना जाता है, उनकी चाणक्य नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। चाणक्य ने इंसानी स्वभाव की इतनी गहरी समझ रखी थी कि वे किसी के व्यक्तित्व को उसकी ऊपरी दिखावट...

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Chanakya Niti :  आचार्य चाणक्य, जिन्हें भारतीय राजनीति और कूटनीति का पितामह माना जाता है, उनकी चाणक्य नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। चाणक्य ने इंसानी स्वभाव की इतनी गहरी समझ रखी थी कि वे किसी के व्यक्तित्व को उसकी ऊपरी दिखावट के बजाय उसके गुणों से परखने पर जोर देते थे। अक्सर हम लोगों को उनके कपड़ों, उनकी चमक-धमक या उनके बात करने के लहजे से आंकते हैं लेकिन चाणक्य के अनुसार "असली ताकत शरीर की मांसपेशियों में नहीं, बल्कि चरित्र की गहराई और बुद्धि की तीक्ष्णता में होती है।

संयम और वाणी पर नियंत्रण
चाणक्य कहते हैं कि एक शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है बल्कि वह है जो यह जानता है कि उसे कब और क्या बोलना है। जो व्यक्ति शांत रहता है और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही सार्थक बात करता है, वह मानसिक रूप से बहुत मजबूत होता है। व्यर्थ की बातें करने वाले अपनी ऊर्जा और रहस्य दोनों खो देते हैं। जो व्यक्ति अपनी जुबान पर काबू रखता है, वह असल में अपने मन पर काबू रखता है। ऐसे लोगों को उकसाना या विचलित करना असंभव होता है।

 संकट में धैर्य न खोना
साधारण दिखने वाले व्यक्ति की असली ताकत तब बाहर आती है जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं। चाणक्य के अनुसार, धैर्य ही वह ढाल है जो मनुष्य को हारने नहीं देती। जब बाकी सब लोग घबरा रहे हों और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही हो, तब जो व्यक्ति शांत रहकर समाधान ढूंढता है, वह अंदर से फौलादी होता है। ऐसे लोग हार को स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसे सीखने का एक अवसर मानते हैं। उनकी मानसिक दृढ़ता उन्हें किसी भी संकट से बाहर निकाल लाती है।

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सादा जीवन, उच्च विचार
चाणक्य ने हमेशा दिखावे की निंदा की है। उनके अनुसार, जिसके पास सच्चा ज्ञान और धन होता है, उसे प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत शक्तिशाली लोग अक्सर बहुत सादगी से रहते हैं। वे महंगे वस्त्रों या आभूषणों से अपनी पहचान नहीं बनाते, बल्कि उनका काम और उनके संस्कार उनकी पहचान होते हैं। दिखावा अक्सर असुरक्षा की निशानी है। जो व्यक्ति अंदर से भरा हुआ है, उसे बाहर से खुद को सजाने की जरूरत नहीं लगती। उनकी सादगी ही उनका सबसे बड़ा हथियार है क्योंकि शत्रु उन्हें अक्सर 'कमजोर' समझने की भूल कर बैठता है।

दूसरों की गलतियों से सीखना
चाणक्य का प्रसिद्ध श्लोक है कि अपनी उम्र इतनी बड़ी नहीं है कि आप सब कुछ खुद पर प्रयोग करके सीखें। एक ताकतवर व्यक्ति वह है जो दूसरों के अनुभवों को ध्यान से सुनता है और उनसे सीखता है। वह अहंकारी नहीं होता।  ऐसा व्यक्ति चुपचाप ज्ञान बटोरता रहता है। वह कभी भी अपनी योजनाएं सार्वजनिक नहीं करता, लेकिन जब वह कदम उठाता है, तो उसका परिणाम अचूक होता है।

आत्म-अनुशासन और गोपनीयता 
चाणक्य के अनुसार, शक्ति का संचय अनुशासन से होता है। जो व्यक्ति अपने आलस्य पर विजय पा लेता है, वह दुनिया पर विजय पा सकता है। ऐसे लोग अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत गंभीर होते हैं। वे शोर मचाने के बजाय शांति से मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। अपने कार्यों की चर्चा तब तक न करें जब तक वे पूरे न हो जाएं। यह मंत्र शक्तिशाली लोगों का मूल आधार है। उनकी ताकत का अंदाजा उनके परिणाम आने के बाद ही दुनिया को होता है।

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