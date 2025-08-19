Daily horoscope : आज इन राशियों पर बनी रहेगी श्री हरि की कृपा

Edited By Prachi Sharma,Updated: 19 Aug, 2025 07:21 AM

मेष : किसी बड़े व्यक्ति की मदद के साथ आपको अपनी किसी समस्या को सुलझाने में कामयाबी मिलेगी, शत्रु कमजोर रहेंगे।



वृष: खेती उत्पादों, खेती उपकरणों, खादों-बीजों, करियाना वस्तुओं तथा गारमेंट्स का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

मिथुन: व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, कोशिशों-इरादों में कामयाबी मिलेगी, मन सैर-सफर के लिए राजी रहेगा।

कर्क : चूंकि सितारा उलझनों-झमेलों वाला है, इसलिए न तो कोई नया यत्न शुरू करें और न ही किसी पर भरोसा करें।

सिंह: सितारा धन लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्रोग्रामिंग-प्लानिंग फ्रूटफुल रहेगी, यत्न तथा भागदौड़ करने पर कोई कामकाजी बाधा मुश्किल हटेगी।

कन्या : राजकीय कामों में कदम बढ़त की तरफ, बड़े लोग मेहरबान तथा कंसिडरेट रहेंगे, विरोधी दुर्बल रहेंगे।

तुला: किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने तथा कथा वार्ता, भजन-कीर्तन सुनने में रुचि रहेगी।

वृश्चिक : सितारा सेहत के लिए ढीला, इसलिए खान-पान में पूरा परहेज तथा सावधानी बरतें, मगर अर्थ दशा संतोषजनक।

धनु : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी, फैमिली फ्रंट पर भी तालमेल-सहयोग रहेगा।

मकर : विरोधियों को कमजोर समझने की भूल करनी किसी समय महंगी पड़ सकती है, मन भी अशांत-डिस्टर्ब सा रहेगा।

कुम्भ : आम सितारा स्ट्रांग जो आपको हर फ्रंट पर हावी,प्रभावी, विजयी रखेगा, धार्मिक प्रोग्रामों में रुचि।

मीन: प्रॉपर्टी के कामों के लिए सितारा बलवान, तेज प्रभाव दबदबा बना रहेगा, शत्रु आपके समक्ष ठहर न सकेंगे।