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Dhanu Rashifal 10 April : धनु राशि वालों का सटीक निशाना ! 10 अप्रैल को क्या आपके हाथ लगेगी कोई बड़ी कामयाबी?

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 03:10 AM

dhanu rashifal 10 april

10 अप्रैल 2026 का दिन धनु राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदों का धनुष और सफलताओं का बाण लेकर आया है। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि आज आपके 'भाग्य स्थान' को सक्रिय कर रही है।

Dhanu Rashifal 10 April : 10 अप्रैल 2026 का दिन धनु राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदों का धनुष और सफलताओं का बाण लेकर आया है। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि आज आपके 'भाग्य स्थान' को सक्रिय कर रही है। धनु राशि वाले अपने लक्ष्य के प्रति बेहद समर्पित होते हैं, और आज ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, वहां आपका 'निशाना' सीधा लक्ष्य पर जाकर लगेगा।

करियर
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन पेशेवर मोर्चे पर बड़ी उपलब्धियों वाला साबित हो सकता है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण डील को क्लोज करने की कोशिश कर रहे थे या किसी कठिन परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे थे, तो आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। आपकी तर्कशक्ति और निर्णय लेने की क्षमता आज चरम पर होगी। दफ्तर में आपके विजन और दूरदर्शिता की सराहना होगी। मैनेजमेंट आपको किसी विदेशी प्रोजेक्ट या किसी बड़ी टीम का नेतृत्व सौंप सकता है। जो लोग शिक्षा, कानून या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से फलदायी है।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टिकोण से 10 अप्रैल का दिन आपके लिए 'जैकपॉट' जैसा साबित हो सकता है। आय के नए स्रोत खुलने के संकेत मिल रहे हैं। यदि आपने पहले कभी किसी संपत्ति या शेयर में निवेश किया था, तो आज उससे अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। आज आप भविष्य की बड़ी योजनाओं के लिए धन संचय करने में सफल रहेंगे। सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा, लेकिन यह आपकी वित्तीय स्थिति को डगमगाएगा नहीं।

लव और फैमिली
पारिवारिक जीवन में आज शांति और सद्भाव का वातावरण रहेगा। जीवनसाथी के साथ आपकी वैचारिक ट्यूनिंग आज देखने लायक होगी। आप साथ मिलकर घर की किसी बड़ी समस्या का हल निकालेंगे। जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके लिए आज कहीं से अच्छा रिश्ता आने की संभावना है। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता और ईमानदारी आज आपके रिश्ते को एक पायदान ऊपर ले जाएगी।

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स्वास्थ्य
आज आप खुद को काफी तरोताजा महसूस करेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) मजबूत रहेगी। धनु राशि वालों को अक्सर पैरों या जांघों में दर्द की शिकायत रहती है, जिसमें आज राहत मिलेगी। आउटडोर एक्टिविटी या किसी खेल में हिस्सा लेना आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह खत्म कर देगा।

आज का विशेष विजय उपाय
अपनी सफलता की राह को और आसान बनाने के लिए आज भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले फूल अर्पित करें।

मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। चने की दाल का दान करना भी शुभ रहेगा।

शुभ अंक: 3 और 7

शुभ रंग: पीला और सुनहरा

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