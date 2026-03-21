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Dhanu Rashifal 23 March : क्या 23 मार्च बदलेगा धनु राशि की दुनिया ? ग्रहों की महायुति दे रही है किसी बड़ी गुड न्यूज़ का संकेत

Edited By Updated: 23 Mar, 2026 03:11 AM

dhanu rashifal 23 march

ज्योतिष शास्त्र में धनु राशि को ज्ञान, विस्तार और भाग्य की राशि माना जाता है, जिसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। 23 मार्च 2026 की तारीख धनु राशि के जातकों के कैलेंडर में एक सुनहरे अक्षरों वाली तारीख साबित होने वाली है।

Dhanu Rashifal 23 March : ज्योतिष शास्त्र में धनु राशि को ज्ञान, विस्तार और भाग्य की राशि माना जाता है, जिसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। 23 मार्च 2026 की तारीख धनु राशि के जातकों के कैलेंडर में एक सुनहरे अक्षरों वाली तारीख साबित होने वाली है। अंतरिक्ष में ग्रहों की एक ऐसी महायुति बन रही है, जो सीधे तौर पर आपके भाग्य भाव और लाभ भाव को प्रभावित कर रही है। यदि आप पिछले कुछ समय से जीवन में एक ठहराव या संघर्ष महसूस कर रहे थे, तो तैयार हो जाइए आपकी दुनिया बदलने वाली है।

आज का मुख्य भाव
धनु राशि वाले अपने आशावादी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। आज आपकी यही सकारात्मकता ब्रह्मांड से एक बड़ी गुड न्यूज़ को आपकी ओर खींच रही है। यह खुशखबरी आपके करियर, परिवार या निजी जीवन किसी भी क्षेत्र से आ सकती है, लेकिन यह आपके जीवन की दिशा बदलने की ताकत रखेगी।

ग्रहों की महायुति क्या है इसका संकेत
आज आकाश मंडल में बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र की विशेष स्थिति एक त्रिकोणीय संबंध बना रही है। धनु राशि वालों के लिए यह स्थिति अमृत सिद्धि योग जैसा फल देने वाली है। जो काम पिछले 2-3 सालों से अटके हुए थे, वे आज अचानक गति पकड़ेंगे। आज आपका कंफ्यूजन दूर होगा और आप भविष्य के लिए एक ठोस निर्णय ले पाएंगे।

करियर और व्यापार
धनु राशि के जातकों के लिए पेशेवर मोर्चे पर आज का दिन क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। यदि आप विदेश जाकर नौकरी करने या पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे, तो आज आपको वीजा या वर्क परमिट से जुड़ी बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है। व्यापारियों के लिए आज का दिन निवेश के लिए श्रेष्ठ है। किसी बड़े क्लाइंट के साथ आपकी डील फाइनल हो सकती है जो आपके बिजनेस का टर्नओवर कई गुना बढ़ा देगी। जो लोग टीचिंग, कोचिंग, वकालत या कंसल्टेंसी के काम में हैं, उनकी ख्याति आज दूर-दूर तक फैलेगी।

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आर्थिक पक्ष
23 मार्च को आपकी आर्थिक स्थिति में एक बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। ग्रहों की महायुति आपके धन भाव पर अमृत वर्षा कर रही है। मुमकिन है कि किसी पुराने शेयर, इंश्योरेंस या पैतृक संपत्ति से आपको मोटा पैसा मिले। यदि आप कर्ज के बोझ से दबे थे, तो आज आय का कोई ऐसा जरिया बनेगा जिससे आप अपनी देनदारियाँ चुका पाएंगे। आज धातु या आभूषण खरीदना आपके लिए भविष्य में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।

प्रेम और पारिवारिक जीवन
घर-परिवार के मामले में आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। जीवनसाथी के साथ यदि कोई मनमुटाव था, तो वह आज खत्म होगा। आप दोनों मिलकर घर के लिए कोई बड़ी खरीदारी कर सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन बहुत खास है। घर में किसी अच्छे रिश्ते की चर्चा हो सकती है या आपकी बात पक्की हो सकती है। बच्चों की ओर से कोई ऐसी खबर मिलेगी जिससे पूरे खानदान का नाम रोशन होगा।

शिक्षा और छात्र
धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता का है। यदि आप किसी कठिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपको सफलता का मंत्र देगा। गुरु की कृपा से आपकी सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी।

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के मामले में आज आप खुद को सुपर-एनर्जेटिक महसूस करेंगे। यदि आप किसी लंबे रोग से परेशान थे, तो आज आपको उससे राहत मिलने के संकेत हैं। लीवर और पाचन तंत्र का थोड़ा ध्यान रखें। बाहर के भारी खाने से बचें और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।

आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय 
विष्णु सहस्रनाम का पाठ: आज भगवान विष्णु की आराधना करें। पीले फूल अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

केले के पेड़ की पूजा: केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं।

पीली वस्तु का दान: किसी गरीब बच्चे को चने की दाल, बेसन के लड्डू या पीली किताबें दान करें।

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: पीला और गहरा केसरिया
भाग्यशाली अंक: 3, 12 और 21

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

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