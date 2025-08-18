Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Ear Shape Personality: आपके कान बताते हैं आपका भाग्य, जानें किस कान वाले हैं सौभाग्यशाली

Ear Shape Personality: आपके कान बताते हैं आपका भाग्य, जानें किस कान वाले हैं सौभाग्यशाली

Edited By Prachi Sharma,Updated: 18 Aug, 2025 03:36 PM

ear shape personality

Ear Shape Personality: कान, हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो सुनने के अलावा हमारी शख्सियत और भाग्य के बारे में भी कई बातें बयां करता है। प्राचीन काल से ही भारतीय ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान में कान की बनावट को व्यक्तित्व और भविष्य के साथ जोड़कर...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Ear Shape Personality: कान, हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो सुनने के अलावा हमारी शख्सियत और भाग्य के बारे में भी कई बातें बयां करता है। प्राचीन काल से ही भारतीय ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान में कान की बनावट को व्यक्तित्व और भविष्य के साथ जोड़कर देखा जाता रहा है। माना जाता है कि कान की विशेष आकृति, आकार और बनावट से व्यक्ति की किस्मत, स्वभाव और जीवन की दिशा के बारे में पता लगाया जा सकता है। आइए जानें ऐसे कौन-कौन से कान वाले लोग होते हैं सौभाग्यशाली और उनकी बनावट क्या बताती है उनके व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में।

मोटे और बड़े कान
मोटे और बड़े कान वाले लोग बहुत ही बुद्धिमान, संवेदनशील और भाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में अच्छे अवसर पाने के साथ-साथ कठिनाइयों का सामना भी धैर्य और समझदारी से करते हैं। इनका मन उदार और दयालु होता है, जिससे इनके आसपास के लोग आकर्षित होते हैं। धन-संपत्ति की प्राप्ति के योग अधिक होते हैं और ये लोग आर्थिक रूप से सफल होते हैं। जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।

PunjabKesari Ear Shape Personality

लटकते हुए कान
जो लोग ऐसे कान के मालिक होते हैं जिनके कान की लोब यानी निचला हिस्सा थोड़ा लटकता हुआ होता है, उन्हें भी सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के कान वाले लोग बहुत ही मिलनसार, समझदार और प्रेमपूर्ण स्वभाव के होते हैं। ये लोग दूसरों की भावनाओं को समझने वाले, संवेदनशील और मित्रतापूर्ण होते हैं। उनके साथी और परिवार में सामंजस्य रहता है।

गोल मटोल कान
गोल मटोल और सुन्दर आकार वाले कान वाले व्यक्ति सौभाग्य के साथ-साथ स्वास्थ्य और खुशहाली के भी द्योतक होते हैं। ऐसे कान वाले लोग अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और सभी क्षेत्रों में सफलता हासिल करते हैं। इनका जीवन सुखमय और समृद्ध होता है। धन, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में ये अग्रणी होते हैं।

PunjabKesari Ear Shape Personality

कान की हड्डी मोटी और मजबूत
ऐसे लोग जिनके कान की हड्डी मोटी और मजबूत होती है, वे अपने परिवार और समाज में एक मजबूत स्तम्भ की तरह खड़े होते हैं। ये व्यक्तित्व में ठोस, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार होते हैं। ये लोग गंभीर, मेहनती और अनुशासित होते हैं। दूसरों की सहायता करना और नेतृत्व करना इनके स्वभाव में होता है।

कान के किनारे सीधा और साफ
ज्योतिष में यह माना जाता है कि यदि कान के किनारे साफ, सीधे और सही आकार में हों, तो यह व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, स्वास्थ्य और भाग्य को दर्शाता है। ऐसे लोग ईमानदार, परिश्रमी और अनुशासित होते हैं। ये अपने लक्ष्य को पाने में दृढ़ होते हैं। इनके जीवन में सफलता, समृद्धि और समाज में मान-सम्मान मिलता है।

PunjabKesari Ear Shape Personality
 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!