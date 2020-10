वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की पूर्व दिशा में वायु तत्व का अधिपत्य माना जाता है। वायु तत्व से प्राप्त ऊर्जा पारिवारिक सदस्यों की

East direction in Vastu: वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की पूर्व दिशा में वायु तत्व का अधिपत्य माना जाता है। वायु तत्व से प्राप्त ऊर्जा पारिवारिक सदस्यों की जिन्दगी में ताजगी, उमंग और खुशियां लेकर आती है। यदि इस दिशा में घर के लोग किसी भी तरह की कोई गलती करें तो इसका प्रभाव उनके आचरण पर पड़ता है। पूर्व दिशा में की गई गलतियां, घर के सदस्यों को बनाती हैं झगड़ालू और क्रोधी



Know about East Direction: घर की पूर्व दिशा में रखें इन बातों का ध्यान

कोई भी वजनदार सामान न रखें।



कबाड़ इकट्ठा न करें।



जो सामान प्रयोग नहीं किया जाता, उसे भी इस दिशा में न रखें।



घर की पूर्व दिशा में करें ये काम





यह दिशा प्राकृतिक तौर पर हवादार होनी चाहिए।



सुबह घर की साफ-सफाई इसी दिशा से करनी आरंभ करें।



इस दिशा में एक खिड़की अथवा दरवाजा अवश्य रखें।



How does Vastu affect the interior of a house- दिशाओं से बदलेगी दशाएं

उत्तर-पश्चिम दिशा अथवा दक्षिण-पश्चिम दिशा में जूते-चप्पल वाला रैक रखें।



मनोरंजन के साधन उत्तर दिशा में रखें।



घड़ी को पूर्व की दीवार पर टांगे अथवा मेज पर रखें।



फ्रिज को घर की पश्चिम दिशा में रखें लेकिन शयनकक्ष में कभी नहीं रखें।



फिश एक्वेरियम पूर्व, उत्तर अथवा पूर्व-उत्तर दिशा में रखने से घर में सकारात्मकता आती है। इसे कभी भी रसोईघर या शयनकक्ष में न रखें।



आलमारी को दक्षिणी या पश्चिम दीवार के साथ रखें लेकिन उसके दरवाजे उत्तर या पूर्व दिशा की ओर खुलने चाहिए।