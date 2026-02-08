February Shubh Dates 2026 : फरवरी में बिजनेस शुरू करने और नौकरी जॉइन करने के लिए ये 7 दिन हैं सबसे शुभ

February Shubh Dates 2026 : फरवरी 2026 का महीना ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से बेहद खास होने वाला है। हिंदू कैलेंडर और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, किसी भी नए कार्य की शुरुआत, जैसे नया बिजनेस सेटअप, दुकान का उद्घाटन या नई नौकरी की...

February Shubh Dates 2026 : फरवरी 2026 का महीना ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से बेहद खास होने वाला है। हिंदू कैलेंडर और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, किसी भी नए कार्य की शुरुआत, जैसे नया बिजनेस सेटअप, दुकान का उद्घाटन या नई नौकरी की जॉइनिंग, यदि शुभ मुहूर्त में की जाए, तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। मुहूर्त का अर्थ है वह समय जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके संकल्प के अनुकूल हों। आइए जानते हैं फरवरी 2026 की वे 7 सबसे शुभ तिथियां, जो आपके करियर और व्यापार के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती हैं।

February Shubh Muhurat फरवरी के सबसे शुभ मुहूर्त

6 और 7 फरवरी 2026 – शुभ शुरुआत के लिए उत्तम दिन

ये दोनों तिथियां शांत और स्थिर ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती हैं। इस दौरान नया व्यापार, ऑफिस, फैक्ट्री या क्लिनिक शुरू करना शुभ रहेगा। नई गाड़ी की डिलीवरी, पहली ड्राइव, डाइट प्लान, योग या फिटनेस रूटीन की शुरुआत के लिए भी ये दिन अच्छे हैं। इस समय किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले “ॐ श्री गणेशाय नमः” का जाप करना लाभकारी माना जाता है।

12 फरवरी 2026 – शुक्ल पक्ष एकादशी

यह दिन आत्मसंयम, अनुशासन और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। कंसल्टेंसी, हेल्थ सेंटर, वेलनेस प्रोग्राम या लंबे समय तक चलने वाले प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए यह तिथि विशेष मानी जाती है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन, प्लानिंग या सॉफ्ट लॉन्च के लिए भी यह दिन शुभ है। इस दिन “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करने की सलाह दी जाती है।

15 फरवरी 2026 – महाशिवरात्रि

महाशिवरात्रि को संकल्प और आत्मशक्ति का पर्व माना जाता है। इस दिन अस्पताल, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या दीर्घकालिक व्यवसाय की शुरुआत करना शुभ होता है। यदि आप किसी गलत आदत को छोड़ना चाहती हैं, तो यह दिन इसके लिए भी सबसे उपयुक्त है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत से पहले “ॐ नमः शिवाय” का जाप करना लाभ देता है।

17 फरवरी 2026 – स्प्रिंग फेस्टिवल

यह दिन नई ऊर्जा और प्रगति का प्रतीक है। ऑनलाइन, टेक्नोलॉजी या अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े कार्य शुरू करने के लिए यह समय बहुत अच्छा माना जाता है। नए सिस्टम, मशीन या प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए भी यह दिन अनुकूल है।

22 फरवरी 2026 – शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी

इस दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नई दुकान, कोचिंग सेंटर, क्लिनिक, वाहन पूजा या बिजनेस लॉन्च के लिए यह तिथि श्रेष्ठ है। विवाह संबंध तय करने के लिए भी यह दिन अच्छा माना जाता है। इस दिन “वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ” मंत्र का जाप करना लाभकारी रहता है।

26 फरवरी 2026 – कृष्ण पक्ष एकादशी

यह दिन अधूरे कार्यों को दोबारा शुरू करने के लिए उपयुक्त है। यदि पहले कोई प्रयास असफल रहा हो, तो इस दिन नए उत्साह के साथ शुरुआत की जा सकती है। सेवा, स्वास्थ्य और संतुलन से जुड़े कार्यों के लिए भी यह समय अच्छा है। इस दिन “ॐ विष्णवे नमः” मंत्र का जाप शुभ माना जाता है।