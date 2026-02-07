Main Menu

9 February Chocolate Day 2026: रिश्ते में मिठास बढ़ाने का मीठा दिन है चॉकलेट डे, जानिए क्या करें और क्या न करें

07 Feb, 2026 02:35 PM

9 february chocolate day 2026

9 February Chocolate Day 2026: 9 फरवरी को वैलेंटाइन वीक का तीसरा दिन चॉकलेट डे मनाया जाता है। आमतौर पर इसे प्यार में मिठास घोलने वाला दिन माना जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति, धर्म और ज्योतिष के अनुसार चॉकलेट डे केवल एक रोमांटिक ट्रेंड नहीं, बल्कि...

9 February Chocolate Day 2026: 9 फरवरी को वैलेंटाइन वीक का तीसरा दिन चॉकलेट डे मनाया जाता है। आमतौर पर इसे प्यार में मिठास घोलने वाला दिन माना जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति, धर्म और ज्योतिष के अनुसार चॉकलेट डे केवल एक रोमांटिक ट्रेंड नहीं, बल्कि भावनाओं को सकारात्मक ऊर्जा देने का प्रतीक भी है।

PunjabKesari Chocolate Day

चॉकलेट डे का धार्मिक महत्व
हिंदू धर्म में मिठास को शुभता, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक माना गया है। जैसे प्रसाद में मिठाई का महत्व होता है, वैसे ही रिश्तों में मिठास बनाए रखना भी धर्मसम्मत माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब किसी रिश्ते की शुरुआत या मजबूती प्रेम, सच्चाई और मधुर भाव से होती है, तो वह लंबे समय तक टिकता है। चॉकलेट देना भी एक तरह से यह संदेश देता है कि आप अपने प्रिय के जीवन में खुशी और मिठास लाना चाहते हैं।

PunjabKesari Chocolate Day

ज्योतिष के अनुसार चॉकलेट डे कितना शुभ?
ज्योतिष शास्त्र में प्रेम के कारक ग्रह शुक्र माने जाते हैं। शुक्र सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण और भोग-विलास का प्रतीक है। 9 फरवरी के आसपास शुक्र की स्थिति प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल मानी जाती है। यदि चॉकलेट देते समय शुभ मुहूर्त और सकारात्मक भाव रखा जाए, तो यह रिश्ते में सामंजस्य और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाता है। चंद्रमा की अनुकूल स्थिति मन की भावनाओं को मजबूती देती है, जिससे प्रेम प्रस्ताव या रिश्ते में मिठास आती है।

PunjabKesari Chocolate Day

चॉकलेट डे पर क्या करें? (शुभ उपाय)
चॉकलेट देने से पहले भगवान श्रीकृष्ण या माता लक्ष्मी का स्मरण करें।
दूध या डार्क चॉकलेट देना अधिक शुभ माना जाता है।
गुलाबी या सफेद रंग के वस्त्र पहनें।
चॉकलेट के साथ सच्चे और सम्मानजनक शब्द ज़रूर कहें।

इन बातों का रखें ध्यान
केवल दिखावे के लिए उपहार न दें।
किसी पर भावनात्मक दबाव न बनाएं।
रिश्ते में ईमानदारी और सम्मान बनाए रखें।

चॉकलेट डे सिर्फ मिठाई देने का दिन नहीं, बल्कि रिश्तों में मिठास, भरोसा और सकारात्मक ऊर्जा जोड़ने का अवसर है। जब प्रेम धर्म, मर्यादा और ज्योतिषीय संतुलन के साथ व्यक्त किया जाए, तो वह रिश्ता लंबे समय तक मधुर बना रहता है। सही भाव और सही समय पर दिया गया छोटा सा उपहार भी दिलों को करीब ला सकता है।

PunjabKesari Chocolate Day

