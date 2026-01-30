Main Menu

Shukra Uday 2026 : अब नहीं होगी देरी ! फरवरी में शुक्र उदय के बाद शुरू होंगे विवाह और गृह प्रवेश

Edited By Updated: 30 Jan, 2026 01:05 PM

shukra uday 2026

Shukra Uday 2026 : वरी महीने की शुरुआत के साथ ही शुक्र ग्रह अपनी उदय अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। 1 फरवरी को शुक्र मकर राशि में उदित होंगे, जिसके बाद मांगलिक और शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाएगी। ज्योतिष के अनुसार, जब शुक्र अस्त रहते हैं, तब...

Shukra Uday 2026 : वरी महीने की शुरुआत के साथ ही शुक्र ग्रह अपनी उदय अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। 1 फरवरी को शुक्र मकर राशि में उदित होंगे, जिसके बाद मांगलिक और शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाएगी। ज्योतिष के अनुसार, जब शुक्र अस्त रहते हैं, तब विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य शुभ संस्कारों को करना वर्जित माना जाता है। ऐसे समय में आमतौर पर शुभ मुहूर्त नहीं निकलते। जैसे ही शुक्र का उदय होता है, वैसे ही इन सभी मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल समय शुरू हो जाता है। इस बार 1 फरवरी से शुक्र के उदय होने के बाद लोगों को फिर से शादी-विवाह और अन्य संस्कारों के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। इसके अलावा, फरवरी महीने में ही शुक्र मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में भी प्रवेश करेंगे, जिससे उनके प्रभाव में और बदलाव देखने को मिलेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, शुक्र का यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आएगा। ऐसे में फरवरी में शुक्र उदय के बाद विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे शुभ कार्यों के लिए कई अच्छे मुहूर्त बनेंगे। आने वाले दिनों में लोग फिर से अपने रुके हुए मांगलिक कार्यों को पूरे उत्साह के साथ संपन्न कर सकेंगे।


विवाह मुहूर्त फरवरी 2026

05 फरवरी 2026     गुरुवार
06 फरवरी 2026    शुक्रवार
08 फरवरी 2026    रविवार
10 फरवरी 2026    मंगलवार
12 फरवरी 2026    गुरुवार
14 फरवरी 2026    शनिवार
19 फरवरी 2026    गुरुवार
20 फरवरी 2026    शुक्रवार
21 फरवरी 2026     शनिवार
24 फरवरी 2026    मंगलवार
25 फरवरी 2026     बुधवार
26 फरवरी 2026    गुरुवार

गृह प्रवेश मुहूर्त फरवरी 2026

06 फरवरी 2026    शुक्रवार 
11 फरवरी 2026    बुधवार
19 फरवरी 2026    गुरुवार
20 फरवरी 2026    शुक्रवार
21 फरवरी 2026    शनिवार
25 फरवरी 2026    बुधवार
26 फरवरी 2026    गुरुवार

मुंडन मुहूर्त फरवरी 2026

06 फरवरी 2026    शुक्रवार
07 फरवरी 2026    शनिवार
11 फरवरी 2026    बुधवार
12 फरवरी 2026    गुरुवार
21 फरवरी 2026    शनिवार
22 फरवरी 2026    रविवार

