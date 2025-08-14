Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Friday Upay: सिर्फ शुक्रवार रात करें यह एक काम, चमक उठेगा भाग्य और करियर

Friday Upay: सिर्फ शुक्रवार रात करें यह एक काम, चमक उठेगा भाग्य और करियर

Edited By Prachi Sharma,Updated: 15 Aug, 2025 07:00 AM

friday upay

Friday Upay: भारतीय ज्योतिष और हिंदू धर्मशास्त्रों में प्रत्येक वार का विशेष महत्व होता है। शुक्रवार का दिन विशेष रूप से देवी लक्ष्मी, धन, वैभव और सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि शुक्रवार के दिन कुछ विशेष उपाय...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Friday Upay: भारतीय ज्योतिष और हिंदू धर्मशास्त्रों में प्रत्येक वार का विशेष महत्व होता है। शुक्रवार का दिन विशेष रूप से देवी लक्ष्मी, धन, वैभव और सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि शुक्रवार के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो व्यक्ति के जीवन में आ रही आर्थिक तंगी, नौकरी में रुकावटें और करियर से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। विशेष रूप से शुक्रवार की रात को किए गए कुछ उपाय बेहद फलदायक माने गए हैं। अगर आप भी लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिल रहा है या करियर में ग्रोथ रुक गई है तो शुक्रवार की रात एक सरल उपाय अपनाकर जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं। आइए जानते हैं यह उपाय क्या है और इसे कैसे करना है।

PunjabKesari Friday Upay

कमल गट्टे की माला से लक्ष्मी मंत्र जप
शुक्रवार की रात माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमल गट्टे की माला से उनका बीज मंत्र जप करना अत्यंत फलदायक होता है। यह उपाय विशेष रूप से करियर में रुकावटों, नौकरी में प्रमोशन या मनचाही नौकरी पाने के लिए किया जाता है।

और ये भी पढ़े

उपाय करने की विधि:
शुक्रवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें, विशेषकर सफेद या गुलाबी रंग के वस्त्र।
अपने घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहां माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।
लक्ष्मी माता को गुलाब या कमल के फूल अर्पित करें।
दीपक जलाएं- गाय के घी का दीपक शुभ माना जाता है।
फिर कमल गट्टे की माला लेकर माता लक्ष्मी के इस बीज मंत्र का 108 बार जप करें।
जप के बाद माता को खीर या मिठाई का भोग लगाएं और कुछ दान करें, जैसे सफेद मिठाई या चावल।

PunjabKesari Friday Upay

इस उपाय के लाभ क्या हैं ?

माता लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक समृद्धि आती है।
नौकरी में प्रमोशन और सम्मान की प्राप्ति होती है।
कार्यस्थल पर शांति और सहयोग मिलता है।
बेरोजगारों को जल्दी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ती है।
व्यापारियों के लिए भी यह उपाय लाभदायक होता है- व्यापार में लाभ और स्थायित्व आता है।

PunjabKesari Friday Upay

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!