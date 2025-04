Good Luck Tips: अगर आप भी हैं अपनी किस्मत से परेशान तो आज करें ये काम

Good Luck Tips: हर व्यक्ति की कामना होती है कि सूर्य के समान ही उसका भाग्य चमके लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते। कई बार हमारे द्वारा की गई कोशिश भी पानी में चली जाती है तो इसका दोष हम किस्मत को देते हैं। शास्त्रों के अनुसार मेहनत के...

Good Luck Tips: हर व्यक्ति की कामना होती है कि सूर्य के समान ही उसका भाग्य चमके लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते। कई बार हमारे द्वारा की गई कोशिश भी पानी में चली जाती है तो इसका दोष हम किस्मत को देते हैं। शास्त्रों के अनुसार मेहनत के साथ किस्मत का होना भी जरुरी है, इसके बिना कोई मेहनत सफल नहीं हो सकती। ज्योतिष शास्त्र में कुछ आसान से उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करके सोए हुए भाग्य को जगाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो गुड लक के उपाय, जिन्हें प्रतिदिन करना चाहिए।



Offer water to sun god सूर्यदेव को जल अर्पित करें

सुबह स्नान करने के बाद जितना जल्दी हो सके सुबह-सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का भाग्य सूर्य की तरह चमकता है। सूर्य को जल हमेशा तांबे के बर्तन में ही चढ़ाना चाहिए और इसमें कुमकुम और लाल फूल भी मिला लें।



Wake up in the morning and see the palm सुबह उठकर करें हथेली के दर्शन

मॉर्निंग को गुड बनाने के लिए सुबह सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद करना चाहिए और इसके बाद दोनों हथेलियों को देखते हुए इस मंत्र का जाप करें।





Mantra मंत्र: कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती । करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम ॥



इस मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना गया है, इसके बाद हथेलियों को अपने मुंह पर फेरें। ऐसा करने से ब्रह्मा जी, महालक्ष्मी और मां सरस्वती की कृपा बनी रहती है।



Touch mother earth धरती माता को स्पर्श

सुबह-सुबह धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करें और ये बोलें:

धरती माता तू बड़ी, तोते बड़ों न कोई, जब-जब पांव धरु धरती पर वैकुण्ठ वासा होइ



Chant Gayatri Mantra गायत्री मंत्र का करें जाप

हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को सबसे प्रमुख माना जाता है। ये सबसे शक्तिशाली और आसान मंत्र है। इस मंत्र का जाप अगर सुबह के समय कर रहे हैं तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और संध्या काल के समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जाप करना उचित होता है।



Conch shell in the evening शाम के समय बजाए शंख

शाम को भगवान की दिया-बाती करते समय शंख या घंटी जरूर बजाना चाहिए। ऐसा करना से घर में सकारात्मकता बनी रहती है।





Don't leave anyone empty handed किसी को खाली हाथ न लोटाएं

अगर आपके घर कोई मांगने आ रहा है तो उसे कभी भी खाली हाथ न भेजें। अपनी क्षमता और इच्छा अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करें क्योंकि हिंदू शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है।