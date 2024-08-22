Happy weight relationship: OMG! प्यार करने से बढ़ जाता है वजन

अक्सर दुबले-पतले लोग अपना वजन बढ़ाने के लिए तरह-तरह के प्रयोग करते हैं। कभी जिम ज्वाइन करते हैं तो कभी प्रोटीन लेते हैं। इतना ही नहीं, बाजार में तमाम प्रोडक्ट भी वजन बढ़ाने का दावा करते हैं, मगर

Love increases weight in a relationship: अक्सर दुबले-पतले लोग अपना वजन बढ़ाने के लिए तरह-तरह के प्रयोग करते हैं। कभी जिम ज्वाइन करते हैं तो कभी प्रोटीन लेते हैं। इतना ही नहीं, बाजार में तमाम प्रोडक्ट भी वजन बढ़ाने का दावा करते हैं, मगर आज हम आपको वजन से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई बताएंगे, जिसे सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा। यह बात सौ फीसदी सच है कि प्यार वजन बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इससे न केवल वजन, बल्कि जीवन में खुशियां भी बढ़ जाती हैं। जानिए इसके वैज्ञानिक तथ्य :



प्यार एक ऐसा शब्द जो संसार की तमाम खुशियां अपने अंदर समेटे हुए है। प्यार के बल पर शक्तिशाली शत्रुओं को भी आसानी से जीता जा सकता है। यही मानवता का आधार है। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्यार से खुशियां बढ़ती हैं और यह सच भी है, मगर आज आपको प्यार और स्वास्थ्य से जुड़े अनसुने तथ्य के बारे में बताएंगे।



दरअसल, प्यार करने से आपका वजन भी बढ़ सकता है। एक स्टडी में इस बात की पुष्टि की गई है। ऑस्ट्रेलिया की सैंट्रल क्वीन्सलैंड यूनिवर्सिटी में की गई स्टडी के अनुसार, जब लोग किसी के साथ प्यार के रिश्ते में बंधे होते हैं या उनको किसी से प्यार होता है तो उनका वजन बढ़ने की संभावना अधिक होती है।



शोधकर्ताओं ने इस स्टडी में लगभग 15000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया था। उन्होंने स्टडी में शामिल पुरुषों और महिलाओं के बाडी मास इंडैक्स की तुलना करने के बाद नतीजे घोषित किए। गौर करने वाली बात यह है कि स्टडी में अलग-अलग जीवनशैली के सिंगल्स और कपल्स दोनों तरह के लोगों को शामिल किया गया।



What is happy weight gain ये हैं वजह वजन बढ़ने का कारण

स्टडी के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि प्यार और वजन बढ़ने का एक-दूसरे से गहरा संबंध है। दरअसल, जब लोग किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो कुछ समय के बाद उनमें अपने पार्टनर को इंप्रैस करने की भावना खत्म हो जाती है।

ऐसे में वे खुद पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और इस कारण उनका वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ने का दूसरा मुख्य कारण यह भी है कि जो लोग प्यार के रिश्ते में होते हैं, वे जिम जाकर एक्सरसाइज करने की बजाय अपना ज्यादातर समय पार्टनर के साथ घर में रह कर ही गुजारना पसंद करते हैं। इससे उनके शरीर की कैलोरी बर्न नहीं होतीं। यह बदली हुई जीवनशैली वजन बढ़ने का एक अहम कारण है।



तीसरा कारण है कि जब लोग प्यार में होते हैं तो वे बेहद खुश रहते हैं और अगर रिश्ता नया हो तो यह खुशी डबल हो जाती है। एक्सपर्ट्स की मानें तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे शरीर में ‘हैप्पी हार्मोन्स’ ‘ऑक्सीटोसिन’ और ‘डोपामाइन’ रिलीज होते हैं। इन ‘हैप्पी हार्मोन्स’ से चॉकलेट, वाइन और ज्यादा कैलोरी वाली चीजें खाने की इच्छा होती है जो वजन बढ़ाने का काम करती हैं। वैसे चॉकलेट रिश्तों में मिठास पैदा करती है।