Hariyali Teej Upay: सौभाग्यवती होने का वर चाहती हैं, हरियाली तीज पर भगवान शिव और मां पार्वती को ऐसे करें प्रसन्न

Hariyali Teej Upay 2025: हरियाली तीज शिव-पार्वती मिलन की स्मृति के रुप में मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक तप किया था। अंततः हरियाली तीज के दिन उनका शिव से मिलन हुआ था। इसलिए यह दिन वैवाहिक सुख और अखंड सौभाग्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शंकर और मां गौरी की पूजा का विधान है। मान्यता है की भगवान शिव ने सावन में अपनी संगिनी देवी पार्वती का हाथ थामा था। आप भी सौभाग्यवती होने का वर चाहती हैं या मनभावन जीवनसाथी की इच्छा रखती हैं तो मां पार्वती को करें प्रसन्न।



Do these remedies on Hariyali Teej to please Shiva-Parvati शिव-पार्वती प्रसन्नता के लिए हरियाली तीज पर करें ये उपाय

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें, विशेषकर हरे रंग के। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे निर्जला व्रत रखें, जल तक ग्रहण न करें। शिव-पार्वती की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं और हरियाली चढ़ाएं। "ॐ नमः शिवाय" और "ॐ पार्वत्यै नमः" मंत्रों का 108 बार जाप करें। घट स्थापना करके कथा सुनें, हरियाली तीज व्रत कथा।





सुहाग की 16 सामग्री (सोलह श्रृंगार) अर्पित करें और विवाहित महिलाओं को दान दें।

झूला झूलें, यह परंपरा देवी पार्वती के आनंद और प्रकृति संगमन का प्रतीक है।



किसी कन्या को हरी चूड़ियां, मेहंदी, वस्त्र व मिठाई दें।



सुहागन महिलाओं को सुहाग का सामान भेंट करें।





पत्नी घर में चावल की खीर बनाए, फिर पति-पत्नी मिलकर भोग लगाएं तत्पश्चात मिलकर प्रसाद ग्रहण करें।



पति-पत्नी मिलकर भगवान शिव-पार्वती के मंदिर में जाएं और लाल रंग के फूल चढ़ाएं।



शिवालय जाकर मां पार्वती के स्वरूप का दूध और केसर से अभिषेक करें। दांपत्य जीवन में आत्मिक प्रेम बढ़ेगा।