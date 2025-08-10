Main Menu

Hartalika Teej: हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त में करें ये खास पूजा, मिलेगी सुख-शांति और समृद्धि

10 Aug, 2025

hartalika teej

Hartalika Teej 2025 Date: हिंदू धर्म में हरतालिका तीज महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ हरतालिका तीज मनाया जाता है।

Hartalika Teej 2025 Date: हिंदू धर्म में हरतालिका तीज महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ हरतालिका तीज मनाया जाता है। इस बार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। यह दिन माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन मुख्य रूप से सुहागिन स्त्रियों द्वारा पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखा जाता है। साथ ही ये व्रत अविवाहित कन्याओं द्वारा मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में-

PunjabKesari Hartalika Teej

Hartalika Teej shubh muhurat हरतालिका तीज मुहूर्त
पंचांग के अनुसार, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 34 मिनट पर होगी और इस तिथि का समापन 26 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 54 मिनट पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, हरतालिका तीज का पर्व मंगलवार, 26 अगस्त को मनाया जाएगा।

PunjabKesari Hartalika Teej

Hartalika Teej Puja Vidhi हरतालिका तीज पूजा विधि
हरतालिका तीज वाले दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
फिर पूजन स्थान को साफ करके भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्तियां या चित्र स्थापित करें।
अब व्रत का संकल्प लें और आप पूरे दिन उपवास रखें।
उसके बाद भगवान शिव को लाल और पीले फूल, बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीपक, कपूर, फल, मिठाई अर्पित करें।
फिर माता पार्वती को चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, काजल आदि चढ़ाएं।  
इसके बाद हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनें और पढ़े।
अंत में शिव जी और माता पार्वती के समक्ष घी का दीपक जलाएं और आरती करें।   

PunjabKesari Hartalika Teej

 

