Benefits of Cow Urine: घर में सुख और समृद्धि का समावेश करवाने के लिए पुरातन काल से ही बहुत सारी परंपराएं प्रचलित हैं। आज जिन घरों में उन परंपराओं का पालन किया जाता है वहां सभी दैविय शक्तियां निवास करती हैं और बुरी बलाओं को उस घर के आस-पास भी आने नहीं देती। सनातन धर्म के अनुसार जितने भी देवी-देवता हैं सभी का वास गाय में माना जाता है। गाय की रीढ़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है जो सूर्य के गुणों को धारण करती है इसलिए इसके मूत्र, गोबर, दूध, दही, घी में औषधीय गुण पाए जाते हैं।

Stories You May Like