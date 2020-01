मेष चू,चे,चो, ला,ली,लू,ले,लो,अ सितारा सायं तक सरकारी काम संवारने, मान-सम्मान देने तथा आमतौर पर कदम बढ़त की तरफ

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष चू,चे,चो, ला,ली,लू,ले,लो,अ

सितारा सायं तक सरकारी काम संवारने, मान-सम्मान देने तथा आमतौर पर कदम बढ़त की तरफ रखने वाला, अर्थ दशा कंफर्टेबल रहेगी।

वृष ई,उ,ए,ओ,वा,वी,वु,वे,वो

आमतौर पर प्रबल सितारा आपको हर तरह से हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, शत्रु भी आपके सम्मुख ठहर न सकेंगे, प्रभाव-दबदबा बना रहेगा।

मिथुन क,की,कु,घ,छ,के,को,ह

सितारा सायं तक पेट के लिए ढीला, इसलिए उन वस्तुओं को कम यूज़ करें जो आपकी तबीयत को सूट न करती हों, मगर बाद में समय सुधरेगा।

कर्क हि,हे,हु,हो,डा,डी,डू,डे,डो

सितारा सायं तक कारोबारी कामों के लिए बेहतर, तबीयत में रंगीनी-चंचलता रहेगी, मगर बाद में समय ढीला बनेगा, क्योंकि सितारा वीक हो जाएगा।

Follow us on Twitter

Follow us on Instagram

सिंह मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टु,टे

सितारा सायं तक नुक्सान वाला, इसलिए कोई भी नया यत्न शुरू न करना चाहिए, मगर बाद में समय बेहतर बनेगा, हर फ्रंट पर बेहतरी होगी।

कन्या टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठे,पे,पो

सितारा सायं तक बेहतर, प्रोग्राम-मनोरथ सुलझ सकते हैं, मगर बाद में हर फ्रंट पर आपको कदम फूंक-फूंक कर रखना ठीक रहेगा, धन हानि का भय।

तुला रा,री,रू,रे,रो,ता,ती,तू,ते

आम सितारा स्ट्रांग, सायं तक जमीनी कामों के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा नतीजा देगी, फिर बाद में भी आपके यत्न कदम को बेहतरी की तरफ रखेंगे।

वृश्चिक तो,ना,नी,नू,ने, यो,या,यि,यु

सितारा सायं तक उत्साह, हिम्मत तथा भागदौड़ बनाए रखेगा, विरोधियों को भी कमजोर करेगा, मगर बाद में समय कामयाबी वाला बनेगा।

धनु ये,यो,भा,भी,भू,धा,फ,ढ,भे

सितारा सायं तक धन लाभ तथा अर्थ दशा बेहतर रखने वाला, मान-सम्मान बना रहेगा, मगर बाद में कामकाजी भागदौड़ तथा व्यस्तता बढ़ेगी।

मकर भो,जा,जी,जू,खि, खा,खु, खो, गा,गि

जो लोग अपना कारोबार या काम-धंधा करते हैं, उन्हें अपनी कामकाजी भागदौड़ तथा मेहनत की अच्छी रिटर्न मिलेगी, इज्जत-मान की प्राप्ति।

कुम्भ गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,द

सितारा सायं तक धन हानि, नुक्सान-परेशानी, उलझनों-झमेलों तथा खर्चों वाला, मगर बाद में हर फ्रंट पर कामयाबी तथा बेहतरी होगी।

मीन दा,दु,थ,झ,दे,दो,चा,चि

सितारा सायं तक व्यापार-कारोबार में लाभ वाला, सफलता तथा मान-सम्मान देने वाला मगर बाद में किसी न किसी कम्पलीकेशन के साथ वास्ता रहेगा।