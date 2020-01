धनु ये,यो,भा,भी,भू,धा,फ,ढ,भे प्रापर्टी तथा कोर्ट-कचहरी के कामों के लिए सितारा स्ट्रांग तथा आपकी भागदौड़ अच्छा रिजल्ट दे सकती है, मान-सम्मान की प्राप्ति। Follow us on Instagram मकर भो,जा,जी,जू,खि, खा,खु, खो, गा,गि बड़े लोगों, सज्जन-मित्रों से मेल-मिलाप, कामकाजी साथी आपकी बात, पक्ष, प्रपोजल को ध्यान से सुनेंगे, कोई प्रॉब्लम भी यत्न करने पर हटेगी।

कर्क हि,हे,हु,हो,डा,डी,डू,डे,डो आम सितारा स्ट्रांग, उद्देश्यों, मनोरथों में कामयाबी मिलेगी, तेज प्रभाव बना रहेगा, मगर फैमिली फ्रंट पर कुछ खींचातनी-तनातनी रहेगी। सिंह मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टु,टे अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए सोचेंगे या मन बनाएंगे, उसमें सक्सैस मिलेगी, मगर मौसम के एक्सपोइयर से बचाव रखें।

