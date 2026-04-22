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IIMT University Meerut: उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने डॉ. एच. एस. रावत को किया सम्मानित, आईआईएमटी दीक्षांत समारोह में उमड़े दिग्गज

Edited By Updated: 22 Apr, 2026 02:07 PM

iimt university meerut

Dr HS Rawat Honorary Doctorate: आई आई एम टी विश्वविद्यालय मेरठ के तृतीय वार्षिक दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित विद्वान डॉ. एच. एस. रावत को 'विद्या वाचस्पति' की मानद उपाधि प्रदान की गई। इस समारोह में सांसद लक्ष्मीकांत बाजपेयी और...

IIMT University Convocation: आईआईएमटी (IIMT) विश्वविद्यालय मेरठ का तृतीय वार्षिक दीक्षांत समारोह शिक्षा और सम्मान का एक भव्य संगम रहा। इस दीक्षांत समारोह का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह था जब भारत के माननीय उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने प्रतिष्ठित विद्वान डॉ. एच. एस. रावत को 'विद्या वाचस्पति' की मानद उपाधि से सम्मानित किया। डॉ. रावत को यह सम्मान उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक और सामाजिक सेवाओं के लिए दिया गया है।

इस भव्य आयोजन में यूनिवर्सिटी के चेयरमैन एवं कुलपति योगेश मोहन गुप्ता, प्रो चांसलर मयंक गुप्ता, वाइस चांसलर दीपा शर्मा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

इसके अलावा कार्यक्रम में वर्तमान राज्यसभा सांसद एवं पूर्व बीजेपी उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी तथा उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल हुए।

आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक जगत की प्रमुख हस्तियों में स्वामी चिदानंद सरस्वती, ज्योतिष विभागाध्यक्ष एवं डीन आशा त्यागी, यूट्यूब गोल्ड मेडलिस्ट ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र सिंह, पंडित नरेश शर्मा, हिमशिखा तथा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार वी. पी. राकेश की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया।

दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गईं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। यह आयोजन शिक्षा, संस्कृति और सम्मान का अद्भुत संगम रहा, जिसने सभी उपस्थित लोगों को प्रेरित किया।

यह आयोजन न केवल छात्रों को डिग्रियां प्रदान करने का एक मंच था, बल्कि यह शिक्षा और संस्कृति के मिलन का भी प्रतीक रहा। उपराष्ट्रपति की उपस्थिति और डॉ. रावत जैसे विद्वानों का सम्मान छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, जिससे उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

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