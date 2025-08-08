Kajri Teej 2025: कजरी तीज के दिन माता पार्वती को चढ़ाएं ये शुभ चीजें, मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद

Edited By Sarita Thapa,Updated: 12 Aug, 2025 06:37 AM
Kajari Teej 2025: सनातन धर्म में हर एक तीज का बहुत खास महत्व है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाई जाने वाली तीज को कजरी तीज कहा जाता है। इस बार कजरी तीज का पर्व 12 अगस्त यानी आज के दिन मनाया जाएगा। कजरी तीज हरियाली तीज के बाद आने वाली महत्वपूर्ण तीज है, जो विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दांपत्य जीवन के लिए मनाई जाती है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने और माता पार्वती को कुछ खास चीजें अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि कजरी तीज के दिन माता पार्वती के कौन चीजें चढ़ानी चाहिए।
माता पार्वती को चढ़ाएं ये शुभ वस्तुएं
सिंदूर और चूड़ियां
कजरी तीज के दिन सुहाग की प्रतीक ये दोनों चीजें माता पार्वती को चढ़ाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है।
हल्दी और कुमकुम
यह शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। कजरी तीज के दिन इसे अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहती है और लव लाइफ में चल रही अनबन दूर होती है।
नई साड़ी या लाल वस्त्र
लाल रंग सौभाग्य का प्रतीक है। कजरी तीज के दिन माता पार्वती को लाल रंग के वस्त्र या नई साड़ी अर्पित करने से माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है।
नारियल और फल
कजरी तीज के दिन संपूर्णता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में माता पार्वती को नारियल व फल चढ़ाना शुभ माना जाता है।
पान और सुपारी
कजरी तीज के दिन पान-सुपारी को पूजा में देने से मां पार्वती प्रसन्न होती हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं।