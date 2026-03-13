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Kanya Rashifal 14 March : रिश्तों की उलझनें होंगी खत्म ! 14 मार्च को कन्या राशि वालों की लव लाइफ में आने वाला है सुखद मोड़

Edited By Updated: 14 Mar, 2026 02:10 AM

kanya rashifal 14 march

Kanya Rashifal 14 March : कन्या राशि के जातकों के लिए 14 मार्च 2026 का दिन एक ऐसी सुबह लेकर आ रहा है, जहां पिछले काफी समय से चली आ रही रिश्तों की धुंध छंटने वाली है। बुध के स्वामित्व वाली आपकी राशि स्वभाव से बहुत विश्लेषणात्मक और पूर्णतावादी होती...

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Kanya Rashifal 14 March : कन्या राशि के जातकों के लिए 14 मार्च 2026 का दिन एक ऐसी सुबह लेकर आ रहा है, जहां पिछले काफी समय से चली आ रही रिश्तों की धुंध छंटने वाली है। बुध के स्वामित्व वाली आपकी राशि स्वभाव से बहुत विश्लेषणात्मक और पूर्णतावादी होती है। आपकी यही खूबी कभी-कभी रिश्तों में बारीक कमियां ढूंढने लगती है, जिससे तनाव पैदा होता है। लेकिन 14 मार्च को सितारों की चाल कुछ और ही कह रही है। आज आपकी लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में एक ऐसा सुखद मोड़ आने वाला है, जो आपकी सभी शिकायतों को दूर कर देगा। 

कन्या राशि
14 मार्च को आपकी राशि का स्वामी बुध अनुकूल स्थिति में है, जिससे आपकी संवाद क्षमता  बहुत प्रभावी रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र और चंद्रमा का गठबंधन आपके प्रेम भाव को सक्रिय कर रहा है। यदि पिछले कुछ हफ्तों से आपके और आपके पार्टनर के बीच बातचीत बंद थी या छोटी-छोटी बातों पर बहस हो रही थी, तो आज का दिन पैच-अप का है। आज आप अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोने में सफल रहेंगे, जिससे पार्टनर के मन में जमी सारी बर्फ पिघल जाएगी।

लव लाइफ में सुखद मोड़
गलतफहमियों का अंत
अक्सर कन्या राशि वाले अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं या बहुत ज्यादा तार्किक हो जाते हैं। आज आप दिल की बात सुनने के मूड में रहेंगे। पार्टनर के प्रति जो संदेह या असुरक्षा की भावना थी, वह आज बातचीत के जरिए खत्म होगी। आपको एहसास होगा कि जिन बातों को लेकर आप परेशान थे, वे उतनी बड़ी थीं ही नहीं।

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कमिटमेंट का समय
जो जातक लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आज सुखद मोड़ यह हो सकता है कि पार्टनर विवाह या भविष्य को लेकर कोई गंभीर और सकारात्मक चर्चा करे। यदि आप अपने रिश्ते को परिवार से मिलवाना चाहते हैं, तो 14 मार्च की शाम इसके लिए सबसे उपयुक्त है। बड़ों का आशीर्वाद आपके प्रेम को सामाजिक मान्यता दिलाने में मदद करेगा।

सिंगल जातकों के लिए दस्तक
यदि आप सिंगल हैं और किसी खास का इंतजार कर रहे हैं, तो आज का दिन आपकी तलाश खत्म कर सकता है। किसी पुराने मित्र के जरिए या किसी सामाजिक समारोह में आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जो आपकी बौद्धिक क्षमता और सादगी से प्रभावित होगा। यह मुलाकात केवल जान-पहचान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक गहरे रिश्ते की नींव रखेगी।

 वैवाहिक जीवन
विवाहित कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन गृहस्थी में शांति और रोमांस का संतुलन लेकर आया है। आज घर के कामों या किसी पारिवारिक समस्या को सुलझाने में आपका जीवनसाथी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। उनके इस सहयोग से आपके मन में उनके प्रति सम्मान और प्यार और बढ़ेगा।  काम की व्यस्तता के बावजूद आज आप पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। एक छोटी सी ड्राइव या कैंडल लाइट डिनर आपके रिश्ते में पुरानी ताजगी वापस ले आएगा।

कन्या राशि वालों के लिए आज की चेतावनी

ओवर-क्रिटिकल न हों: कन्या राशि की आदत होती है कमियाँ निकालना। आज अपने पार्टनर की गलतियों को नजरअंदाज करें और उनकी खूबियों की तारीफ करें।
अतीत को न कुरेदें: "पिछली बार तुमने ऐसा किया था"—यह वाक्य आज के दिन के सुखद मोड़ को खराब कर सकता है। वर्तमान में जिएं। यदि कोई बात बुरी लगे, तो उसे स्पष्ट कहें, लेकिन प्यार से। मौन कभी-कभी गलतफहमी को बढ़ा देता है।

करियर और प्यार का संतुलन
अक्सर कन्या राशि वाले काम में इतने डूब जाते हैं कि पार्टनर को समय नहीं दे पाते। 14 मार्च को आपके सितारे कह रहे हैं कि "वर्क-लाइफ बैलेंस" ही आपकी खुशी की चाबी है। कार्यक्षेत्र की टेंशन को घर की दहलीज के बाहर ही छोड़ दें। जब आप मानसिक रूप से शांत घर लौटेंगे, तभी आप उस सुखद मोड़ का अनुभव कर पाएंगे जिसका सितारों ने वादा किया है।

14 मार्च के लिए विशेष प्रेम उपाय

बुध मंत्र का जाप: "ॐ बुं बुधाय नमः" का जाप करें। यह आपकी वाणी में सम्मोहन और स्पष्टता लाएगा।
रे रंग का उपहार: आज अपने पार्टनर को कोई हरे रंग की वस्तु या छोटा सा पौधा (जैसे बैम्बू प्लांट) उपहार में दें। यह आपके रिश्ते में वृद्धि (Growth) का प्रतीक बनेगा।
इत्र और सुगंध: आज हल्के सुगंध वाले इत्र का प्रयोग करें। कन्या राशि पर बुध और शुक्र का मिलाजुला प्रभाव आज आपको आकर्षक बनाएगा।
गणेश जी को सिंदूर: भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करें और अपने प्रेम संबंधों की सफलता की प्रार्थना करें। विघ्नहर्ता आपके रिश्ते की सारी उलझनें दूर करेंगे।

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