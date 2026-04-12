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Kitchen Vastu Tips : रात भर सिंक में जूठे बर्तन छोड़ना पड़ सकता है भारी, जानें क्या कहता है वास्तु

Edited By Updated: 12 Apr, 2026 10:58 AM

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वास्तु शास्त्र में रसोई घर को केवल खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि घर की खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। अक्सर हम दिन भर के कामकाज के बाद आलस में आकर रात के जूठे बर्तनों को सिंक में ही छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि इन्हें सुबह साफ कर लिया...

Kitchen Vastu Tips : वास्तु शास्त्र में रसोई घर को केवल खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि घर की खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। अक्सर हम दिन भर के कामकाज के बाद आलस में आकर रात के जूठे बर्तनों को सिंक में ही छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि इन्हें सुबह साफ कर लिया जाएगा। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, रात भर सिंक में पड़े जूठे बर्तन न केवल नकारात्मकता को जन्म देते हैं, बल्कि यह सीधे तौर पर घर की आर्थिक स्थिति और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, गंदगी और जूठन से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, जिससे घर में दरिद्रता का वास होने लगता है।  तो आइए विस्तार से जानते हैं कि रात को बर्तन साफ न करने की यह आदत आपके जीवन में किस तरह की परेशानियां खड़ी कर सकती है और इससे बचने के सरल उपाय क्या हैं।

Kitchen Vastu Tips

दरिद्रता को आमंत्रण
वास्तु के अनुसार, रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। रात के समय जूठे बर्तन छोड़ने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माना जाता है कि गंदगी और जूठन से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, जिससे घर में आर्थिक तंगी और कंगाली आने लगती है।

राहु-केतु का कुप्रभाव
ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से देखें तो रसोई का सीधा संबंध मंगल ग्रह से होता है, लेकिन वहां गंदगी या जूठे बर्तन छोड़ने से राहु और केतु सक्रिय हो जाते हैं। इससे घर के सदस्यों के बीच बिना वजह तनाव, चिड़चिड़ापन और कार्यों में अड़चनें आने की संभावना बढ़ जाती है।

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मानसिक शांति और स्वास्थ्य पर असर
मनोवैज्ञानिक रूप से भी, जब आप सुबह उठकर सबसे पहले सिंक में बर्तनों का ढेर देखते हैं, तो दिन की शुरुआत भारीपन और तनाव से होती है। वास्तु मानता है कि जूठे बर्तनों से निकलने वाली ऊर्जा घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, जिससे बार-बार बीमारियां होने का डर बना रहता है।

क्या करें समाधान?
सोने से पहले सफाई: कोशिश करें कि रात का भोजन करने के तुरंत बाद बर्तन धोकर सिंक साफ कर दें। यदि किसी कारणवश बर्तन नहीं धो पा रहे हैं, तो उन्हें कम से कम साफ पानी से निकालकर अलग रख दें, ताकि उनमें जूठन न रहे।

सिंक को रखें सूखा: रात को बर्तन धोने के बाद सिंक को सूखे कपड़े से पोंछ दें। वास्तु में सूखा और साफ सिंक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

नमक के पानी का प्रयोग: यदि संभव हो, तो रात को किचन के फर्श पर नमक के पानी का पोछा लगाएं या सिंक में थोड़ा नमक डाल दें। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में मदद करता है।

Kitchen Vastu Tips

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