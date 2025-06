Laxmi Kuber placement effect in vastu shastra- घर की इस दिशा में लगाएं लक्ष्मी-कुबेर की तस्वीर, धन न केवल आएगा बल्कि टिकेगा भी

Kubera Lakshmi photo direction in home लक्ष्मी-कुबेर की तस्वीर किस दिशा में लगाएं- वास्तु के अनुसार लक्ष्मी-कुबेर की तस्वीर लगाने की सर्वोत्तम दिशा उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) है। लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी हैं, जिनका संबंध जल तत्व और चंद्रमा...

Kubera Lakshmi photo direction in home लक्ष्मी-कुबेर की तस्वीर किस दिशा में लगाएं- वास्तु के अनुसार लक्ष्मी-कुबेर की तस्वीर लगाने की सर्वोत्तम दिशा उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) है। लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी हैं, जिनका संबंध जल तत्व और चंद्रमा की कोमल ऊर्जा से है। कुबेर धन के संरक्षक देवता हैं, जो उत्तर दिशा के अधिपति माने जाते हैं। ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) ऐसा एकमात्र कोण है, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा और धन की ऊर्जा संतुलित रूप से प्रवाहित होती हैं। इस कोण में लक्ष्मी-कुबेर की स्थापना से धन केवल आता ही नहीं, टिकता भी है क्योंकि यहां ग्रहण की नहीं बल्कि धारण की ऊर्जा सक्रिय होती है।



What kind of picture of Lakshmi-Kuber should be placed लक्ष्मी-कुबेर की कैसी तस्वीर लगानी चाहिए- लक्ष्मी जी को बैठी मुद्रा में दिखाया गया हो कमल पर दोनों हाथों से धन वर्षा करते हुए।



कुबेर जी को खड़े मुद्रा में दिखाएं, एक हाथ में गदा या खजाना, दूसरा आशीर्वाद मुद्रा में।



तस्वीर में दोनों की दृष्टि आपके घर की ओर (अंदर की ओर) होनी चाहिए बाहर की ओर नहीं।



पीठ-दर-पीठ (Back-to-back) वाले चित्र न लगाएं इससे विरोधी धन ऊर्जा उत्पन्न होती है।

Do not put pictures of Lakshmi-Kubera at these places लक्ष्मी-कुबेर की तस्वीर न लगाएं इन जगहों पर

शयनकक्ष (Bedroom): यहां लगाने से धन संबंधी निर्णय भावनात्मक हो जाते हैं, जिससे हानि हो सकती है।



रसोईघर (Kitchen): यहां की अग्नि ऊर्जा, लक्ष्मी-कुबेर की शीतल ऊर्जा को नष्ट करती है।



बाथरूम/टॉयलेट के सामने या पास: यह अपवित्र ऊर्जा केंद्र है धन रुकेगा नहीं, खर्च होगा।



सीढ़ियों के नीचे या पीछे दीवार पर: यह स्थान अवरोध का प्रतीक है धन के मार्ग में रुकावट लाता है।



Take special care of the picture of Lakshmi-Kubera लक्ष्मी-कुबेर की तस्वीर का रखें विशेष ध्यान

हर रोज लक्ष्मी-कुबेर की तस्वीर के सामने दीपक या घी का दिया ज़रूर जलाएं।



एक छोटी सी चांदी की या मिट्टी की कौड़ी तस्वीर के पास रखें, यह धन के प्रवाह को खींचने का प्रतीक होती है।



हर शुक्रवार या पूर्णिमा को गुलाबी या लाल फूल अर्पित करें यह ऊर्जा को स्थायी बनाता है।