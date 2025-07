यमन में केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द...पहली बार सामने आई 13 साल की बेटी, कहा- कृपया मेरी मां को रिहा कर दो

नेशनल डेस्क: यमन की जेल में मौत की सजा काट रहीं भारतीय नर्स निमिषा प्रिया, जिन्हें यमन में हत्या के एक मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, अब एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भारत के ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम ए.पी. अबूबकर मुसलियार के कार्यालय ने एक बयान जारी कर बताया है कि यमन में निमिषा प्रिया की मौत की सजा को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है।

निमिषा प्रिया का मामला 2018 से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा है। पेशे से नर्स और मूल रूप से केरल की निवासी निमिषा पर आरोप है कि उन्होंने यमन में अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या कर दी थी। आरोप के अनुसार, हत्या के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर उसे छिपाने की कोशिश की थी। मार्च 2018 में उन्हें दोषी ठहराया गया, और 2020 में यमन की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई।



वहीं निमिषा प्रिया की 13 वर्षीय बेटी मिशेल पहली बार मीडिया के सामने आई। मिशेल इन दिनों यमन की राजधानी सना में है, जहां वह अपनी मां की जिंदगी बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक वीडियो संदेश में मिशेल ने यमन के हूती प्रशासन से भावुक अपील करते हुए कहा, "मां, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। कृपया मेरी मां को रिहा कर दो।" यह वीडियो ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के संस्थापक और प्रसिद्ध भारतीय धर्मप्रचारक डॉ. के.ए. पॉल की उपस्थिति में रिकॉर्ड किया गया है, जो इस मुहिम का नेतृत्व कर रहे हैं। मिशेल के साथ वीडियो में उनके पिता थॉमस भी नजर आ रहे हैं, जो इस कठिन घड़ी में अपनी बेटी का हौसला बढ़ा रहे हैं।

VIDEO | Sanna City, Yemen: 13-year-old Mishel (centre), the daughter of imprisoned Indian Nurse Nimisha Priya, reaches Yemen to join Global Peace Initiative founder and evangelist Dr K.A. Paul to appeal to the Yemeni government for the release of her mother, who has been… pic.twitter.com/gn5ZTmm27p — Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2025