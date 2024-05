Lizard Falling on body: शरीर के इस अंग पर गिर जाए छिपकली तो लगती है लॉटरी !

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 27 May, 2024 07:09 AM

घर में रहने वाले सदस्यों के अलावा बहुत सारे ऐसे जीव भी रहते हैं, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता। फिर भी वह वहां अपना निवास बनाकर रहते

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Lizard Falling: घर में रहने वाले सदस्यों के अलावा बहुत सारे ऐसे जीव भी रहते हैं, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता। फिर भी वह वहां अपना निवास बनाकर रहते हैं जैसे क्रीड़े-मकौड़, पालतु जानवर और इन्हीं में से एक है छिपकली। दीवारों, दरवाजों और खिड़कियों पर छिपकली को देखना आम बात है, कई लोगों को छिपकली से डर लगता है। कुछ छिपकलियां बहुत जहरीली भी होती हैं। अगर ये शरीर पर गिर जाएं तो घर के बड़ों के द्वारा झटपट नहाने की सलाह दी जाती है। शकुन शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के हाथ या शरीर के किसी अंग पर भी छिपकली गिर जाए तो इसके क्या संकेत होते हैं, आइए जानें-

Importance of lizard falling on the body according to Shakun Shastra शकुन शास्त्र के अनुसार शरीर पर छिपकली गिरने की महत्ता

शकुन शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के ऊपर छिपकली गिर जाती है तो इसे शुभ शकुन कहा जाता है। माना जाता है जब छिपकली गिरती है तो धन लाभ के योग बनते हैं। शरीर या हाथ पर छिपकली का गिरना मान-सम्मान में भी बढ़ोतरी करता है। नई कपड़ों की प्राप्ति भी हो सकती है।

छिपकली का नाक पर गिरना बताता है कि आपका भाग्य खुलने वाला है, बाएं गाल पर छिपकली गिरे तो आपकी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, वहीं दाएं गाल पर छिपकली गिरने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है।

छिपकली का गर्दन पर गिरना यह संकेत देता है कि मान-सम्मान बढ़ेगा, दाहिने कंधे पर गिरे तो किसी मामले में सफलता मिल सकती है। वहीं अगर बात करें बाएं कंधे पर छिपकली गिरने की तो ये नए दुश्मन बनने के संकेत देती है।

किसी के दाहिने हाथ पर छिपकली गिरे तो धन लाभ होता है या लॉटरी लगती है। बाएं हाथ पर गिरना जायदाद आदि में कोई मुश्किल आने का संकेत है। दाएं पैर पर छिपकली गिरने से किसी यात्रा में जाने का मौका मिल सकता है। वहीं बात करें अगर बाएं पैर पर छिपकली के गिरने से घर में कलह- क्लेश होने की संभावना होती है।

शकुन शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को छिपकलियां लड़ती हुई नजर आती हैं तो इसका यह मतलब है कि आप का अपने परिवार या मित्र के साथ झगड़ा हो सकता है।