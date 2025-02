love life and study: स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई की जगह प्यार तो नहीं कर बैठे...

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 01 Feb, 2025 06:01 PM

Effects of having a romantic relationship while studying: लव रिलेशनशिप को संभालना आसान नहीं होता है। ऐसे में करियर में सेट होने से पहले किसी के साथ रिश्ते में आ जाना अपने लक्ष्य से भटकाने का काम कर सकता है। कुछ तरीकों से करियर और रिश्ते दोनों को साथ में मैनेज किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं प्रसिद्ध लव लाइफ एक्सपर्ट पं सुधांशु तिवारी जी से...

Love life and study in a relationship: इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है और जब आप अपने आसपास इतनी सारी लव स्टोरी को बनते बिगड़ते देखते, सुनते या पढ़ते हैं, तो खुद को प्यार के हसीन सितम से बचा पाना मुश्किल होता है। हमारे स्कूल और कॉलेज की पाठ्यक्रम में भी ऐसी कई सारी कहानियां हैं, जो हमे प्यार के बारे में सिखलाती हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स का इसके प्रति आकर्षित होना जायज है। कुछ लोग इसे अपना सच्चा वाला प्यार समझ बैठते हैं और अपनी पढ़ाई को साइड करके खुद को पूरी तरह से अपने प्रेमी को सौंप देते हैं। बिना यह समझे कि करियर में सेट हुए बगैर प्यार को सफल नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अच्छे नंबर लाने और करियर बनाने के लिए घर पर मां-बाप का प्रेशर और स्कूल या कॉलेज में प्रेमी के साथ समय न बिता पाने की शिकायत, जिंदगी को पूरी तरह से दुश्वार बना देती है। अब यदि आप भी अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई की जगह प्यार कर बैठे हैं, तो यह समस्या आपसे बेहतर कौन ही जान पाएगा। हम आपको इस लेख में कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप अपनी लव रिलेशनशिप और पढ़ाई की नाव को एक साथ पार लगा सकते हैं।

Ask yourself these questions खुद से पूछें ये सवाल

यदि करियर में सेटल होने से पहले ही आप किसी के साथ रिश्ते में आ गए हैं या आना चाहते हैं तो खुद से अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सवाल करना जरूरी है। अपने मन में जवाब ढूंढे की आपके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, करियर या रिलेशनशिप?

यदि आपका जवाब करियर है तो रिलेशनशिप को उसी प्वाइंट पर छोड़ कर अच्छे तरीके से अपने पार्टनर से अलग हो जाएं। वहीं, अगर आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हैं, तो चुनौतियों से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर लें क्योंकि रिलेशनशिप के बिना करियर बनाना मुमकिन है लेकिन करियर के बिना रिश्ते को सफल बनाना नामुमकिन जैसा होता है।

Study together साथ मिलकर पढ़ाई करें

रिश्ते और पढ़ाई को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने प्रेमी को अपना स्टडी पार्टनर बना लें। साथ मिलकर पढ़ाई करें। इससे आप दोनों साथ समय भी बिता सकेंगे और पढ़ाई का भी कोई लॉस नहीं होगा। हालांकि, इसके लिए आपको अपने पार्टनर से यह बात जरूर करनी होगी कि करियर बनाना आप दोनों के लिए कितना जरूरी है। जिससे वह आपके पढ़ाई में किसी तरह का भटकाव न पैदा करे और साथ में खुद भी मेहनत करे।

Time management is important टाइम मैनेजमेंट जरूरी

टाइम मैनेजमेंट करके भी आप रिश्ते और पढ़ाई को साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें पढ़ाई के लिए और डेटिंग के लिए एक समय निर्धारित करें। अपने शेड्यूल पर टिके रहें। अपने पार्टनर के साथ भी इस बारे में साफ तौर पर बात कर लें। इससे आपको अपने टाइम मेनेजमेंट को प्रभावी ढंग से करने में सहायता मिलेगी। यदि आपका पार्टनर भी इस रिश्ते को लेकर सीरियस है, तो वह भी बिना किसी ड्रामा के इसमें आपका साथ जरूर देगा।

Focus on yourself during exam time एग्जाम टाइम में खुद पर रखें फोकस

It is important to control yourself खुद पर कंट्रोल रखना जरूरी

सेल्फ डिसिप्लिन या मन पर नियंत्रण रखना अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप दो नाव की सवारी एक साथ कर रहे हैं इसलिए आपके लिए यह जरूरी हो जाता है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके वह निर्णय लें, जो आपके लिए उचित है।

माना जाता है कि आत्म-अनुशासन के अभाव में आप अपने सपनों और अपने प्यार को खुद से दूर कर सकते हैं। ऐसे में खुद को और अपने पार्टनर को इसके लिए तैयार करना बहुत जरूरी है।

